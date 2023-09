Tele az internet mély vízbe hajtó Teslákról készült videókkal. Míg a normál autók állnak, addig a villanyautós vígan szeli a habokat, mert Elon Musk is megmondta, hogy például a Tesla Model S bírja a mély vizet, akár lebegve „hajóként” is képesek haladni, a kerekek által hajtva, ha nagyon muszáj.

Elvileg tényleg nem okozhat katasztrófát a víz, mert az akkumulátorcsomagok és azok cellái tökéletesen elzárt környezetben találhatók, minden elektromos rész szigetelt. Csakhogy az élet, a gyakorlat néha egészen más eredményt hoz, mint ami a leírásokban szerepel.

Erre figyelmeztet egy Twitter (X)-felhasználó, Jason Hughes. Áprilisban egy bejegyzéssorozattal felfedte, hogy a hozzá forduló Tesla-tulajdonos néhány másodpercig vízen keresztül vezetett. Néhány nappal később az autó nem indult be, Hughes pedig gyorsan rájött, hogy a víz beszivárgott az akkumulátorcsomagba, és ott végzetes korróziót okozott.

PSA: Stop driving Teslas through high water. Seriously. I don't care what Elon says: They're not boats and you will regret it. A client recently referenced @elonmusk claiming that Teslas could be used as a boat for a short period as "proof" we must be wrong about his issue.😐 pic.twitter.com/bPiteVYbev

Véleménye szerint az akkumulátor borítására szerelt biztonsági szelepek víz alá kerülve, nagy nyomásnak kitéve beengedik a folyadékot a cellákhoz. Átlagos pocsolyákkal, felverődő esővel nincs gond, de ha valaki nagy lendülettel belehajt a méteres vízbe, az már okozhat ilyen jelenséget.

Rain, snow, splashing through a reasonable depth puddle: Within spec.



Driving through water near or above the bottom of the rocker panel? You're going to end up with your car here & me telling you that your pack has no core value.💸



Don't do it.



No, the 3/Y is not much better. pic.twitter.com/QFO6XvZjie