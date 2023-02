Az elmúlt években több olyan videó került fel az internetre, amelyen mély vízben haladó villanyautók jelennek meg. Olyan mélyre mennek ezek az autók, ahol az átlagos személyautónak már esélye sincs, mivel a motorteret is elönti a víz, és a légszűrőbe jut a folyadék.

Ez legrosszabb esetben a motor halálát okozza: az összenyomhatatlan folyadék a hengerekbe jutva gyakorlatilag darabokra törheti a dugattyút, és egyéb végzetes károkat okozhat. Ellenben a villanyautónál nem áll fenn ez a veszély, mégis ugyanannyira felelőtlen, és veszélyes ötlet egy elöntött útszakasznak nekivágni.

Egy YouTube-videós példája mutatja ezt, aki a magas nézettség reményében akarta bizonyítani, hogy Teslája bírja a szélvédőig hömpölygő hullámokat. Erre a kísérletre egy mesterséges tavat is építettek, így ellenőrzött körülmények között tudott a kétméteres vízbe hajtani.

A próba sikerült, a Tesla Model S kihajtott a vízből, de a problémák később jöttek. A nagy mennyiségű víz bejutott mind az első, mind a hátsó hajtásba, és így mindkét villanymotort ki kellett cserélni. Ez egy 5,4 millió forintos mutatvány lett, valamint ezenfelül az autó GPS-rendszere is elhalálozott, a kilométerórával együtt.

With all New Zealand's flooding over the last couple of days I had one troll on Facebook (surprise, I know) try to tell me "your electric cars would be screwed in those floods".

Sorry, I don't see any mods to this Tesla other than sealing up the human compartment... pic.twitter.com/forphE1x5G