A magyar utakon is (az optimálisnál) gyakori(bb) jelenség, hogy különböző tárgyak szabadulnak el és kelnek önálló életre, mint az a Magyar Közút néhány héttel ezelőtti összeállításából is kiderült, amiben különböző törmelékek mellett létrát és matracot is el kellett távolítani az M0-sról, illetve az M31-es autóútról.

Más közelmúltbéli példák ugyanakkor azt is igazolják, hogy a jelenség nem számít hungarikumnak, ami – helyzettől függően – a legtöbbször a véletlennek vagy a trehányságnak tudható be. Az ilyenkor megszokott kiszámíthatatlanságból fakadóan nem lehet felkészülni arra sem, ha egy lerepülő dísztárcsával nézünk farkasszemet – márpedig ez történt a napokban a kaliforniai autópályán.

Ironikus módon épp egy másik Tesla rögzítette, ahogyan az éveken át csak ígérgetett Cybertruckról egyszerűen levált az elem. Ez azért is aggasztó, mert – mint arra az Electrek rámutatott – egy már „gyártásjelölt”, azaz gyakorlatilag kész autóról van szó, ami szinte azonos azzal, amit a vásárlók is kézhez kapnak. Miután az autópálya felett futó elektromos vezetékeknél is magasabbra, a földtől nagyjából hat méterre emelkedett, közvetlenül egy Volkswagen Jetta előtt landolt.

Hogy nem történt baj, az elsősorban a sofőr gyors reakciójának köszönhető, a kerékburkolat ugyanis így az autó alá esett.

Azt már nehezebb megfejteni, hogyan csapódott menet közben egy irodaszék egy autós szélvédőjébe – ami ráadásul az érintettek bevallása szerint a semmiből érkezett. Az eset Utah közelében, az I-15-ös sztrádán történt, ami miatt kis híján tragédiába torkollott egy öttagú család hétvégi tacózása. A KSL-nek arról nyilatkozott a család, a gyanújuk szerint rosszul rögzíthették a székét, és erre utal többek között az is, hogy a széktalphoz a kerekek mellett a szék más elemeit sem rögzítették.

Mivel manapság a modern autók többségét edzett vagy laminált üveggel gyártják, a szélvédő jól bírta a székláb jelentette gyűrődést. Ennek révén nemcsak a család úszta meg kisebb sérülésekkel az incidenst, de az autó más részei is sértetlenek maradtak.

Persze a mai világban már az sem szokatlan, ha az erkélyről kihajított karácsonyfa fúródik egy autó szélvédőjébe, a menet közben elszabaduló kerekek is abba a kategóriában tartoznak, amiktől tartani kell.

Annyira, hogy az I-70-es autópálya indianai szakaszán a hét elején halálos balesetet okozott egy pick-upról leszakadó bal hátsó kerék, ami aztán átpattogott a szemközti oldalra. Az USA Today beszámolója szerint a szélvédőbe csapódott kerék következtében az autó letért az útról egy meredek árokba, majd egy kerítést áttörve egy ház udvarán kötött ki.

A helyszínre kiérkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani, a rendőrség vizsgálja a balesetet.