Tanulságos eseteket mutatott be az Instagram-oldalán közzétett, legújabb videójában a Magyar Közút. A társaság az összeállítással ezúttal arra szerette volna felhívni a figyelmet, miért fontos, hogy a járművezetők mindig megfelelően rögzítsék rakományaikat, mielőtt útnak indulnak.

Az első két incidens az M0-s autóúton történt június végén. Az egyiknél különböző tárgyak repültek le egy személyautó tetejéről, amiken a mögötte haladók áthajtottak. Az így keletkezett törmelékek miatt ideiglenesen le is kellett zárni az autóutat. A következő szituációban egy Dacia Duster hagyott el egy meglehetősen hanyagul felhelyezett létrát, ami egymás után több balesetveszélyes helyzetet idézett elő. Hajszál híján majdnem egymásba csúszott több autó is – és ugyanez igaz volt akkor is, amikor valaki beszaladt az út közepére a létráért.

A harmadik példa szintén közelmúltbéli merítés a közútkezelő vállalat részéről, aminek eredményeként egy matrac pottyant az útpályára – erről az M31-es autópályán készítettek felvételt a forgalomfigyelő kamerák.

„Egy-egy járműről lehulló tárgy nemcsak akkor okozhat balesetet, amikor az éppen lerepül, hanem utána is, hiszen, ha valaki áthajt rajta vagy hirtelen megpróbálja kikerülni, az éppen olyan bajos lehet. Arról nem is beszélve, hogy ilyenkor egy autópályán, autóúton a gyors beavatkozás sem veszélytelen” – fűzte hozzá a videóhoz a Magyar Közút.