Az elmúlt hónapokban címlapokra került egy feltörekvő, de sokak számára ismeretlen vietnámi gyártó, a VinFast. Részvényeinek árfolyama az egekig ugrott és egy rövid időre az elektromos autókat pár ezres szériában gyártó cég volt a harmadik legértékesebb autógyártó a világon, a Tesla és a Toyota után.

A részvények értéke nagyot esett azóta, de még így is olyan nagy neveket előz meg a tavaly 24 ezer autót előállító VinFast, mint a Hyundai, ami a tavalyi évben 3,9 millió autót gyártott le. Most pedig az is kiderült, hogy az értékesítés java még ennél az alacsony számnál is trükkösen jött össze.

2023 első félévében ugyanis sikerült 11 300 eladott autóval bizalmat gerjeszteni a befektetőkben. Csakhogy iaz Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (SEC) benyújtott jelentésekből kiderül, hogy a 11 300 elektromos jármű nagy részét egy taxitársaság vásárolta fel, amely a VinGroup tulajdonában van. Vagyis az anyacéget tekintve ugyanarról a tulajdonosi körről van szó, mint a VinFast esetén.

Szám szerint több mint 7000 autót a Green and Smart Mobility vietnami taxitársaság vásárolt fel. Ezt a céget pedig Pham Nhat Vuong, a VinGroup korábbi elnöke irányítja.

A nyilvánosságra hozott adatok bonyolult képet festenek a VinFast üzleti tevékenységéről, de kétségtelenül érdekelni fogják a befektetőket, akik nyilván komoly elemzések után adnak csak pénzt egy olyan cég részvényeiért, ami leegyszerűsítve saját magának ad el autókat.