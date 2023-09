A Magyar Közút tapasztalt diszpécserei rengeteg rázós szituációt láttak már munkájuk során, de ez az augusztus 30-i eset szerintük ezek közül is kiemelkedik.

Egy autós szabályosan kihajtott az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalára az M51-esről, de nem sokkal később már a forgalommal szemben haladt. Hosszadalmas dodzsemezés után – közben öt alkalommal ment neki a szalagkorlátnak – újra a megfelelő menetirányba állt, mert minden bizonnyal Budapest felé akart menni.

A besorolás is neccesre sikerült, ahogy az a mögötte lévő villogásából is látszik. A legszörnyűbb az egészben, hogy a hölgy sofőr mögött egy gyermek is ült a hátsó ülésen. Baleset szerencsére nem történt.