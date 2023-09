Meredek helyzetet is tartogatott az előző hétvégén megrendezett Kumrovec-rali: egy ittas járművezető – állítólag a pályabírók határozott figyelmeztetése ellenére – felhajtott az egyik gyorsasági szakaszra, és ahogy az ilyenkor általában borítékolható, fel is tűnt egy raliautó, így mindössze centimétereken múlt, hogy nem árnyékolta be tragédia a horvátországi eseményt.

Hogy erre végül nem került sor, kizárólag Mitja Glasenčnik és Matej Pistotnik kettősének, illetve a higgadt helyzetkezelésüknek köszönhető, miután még azelőtt a fűre hajtottak, hogy bekövetkezhetett volna a frontális karambol. Néhány pillanattal később a rendőrök közbeavatkozásával a Citroënjével a pályára tévedő autóst is sikerült eltávolítani az útból – írja a Metropolitan.si.

Közleményükben a szervezők úgy fogalmaztak a történtek kapcsán, hogy határozottan elítélik „azok felelőtlen magatartását, akik bármilyen módon veszélyeztetik a versenyzők, a pályabírók és a nézők életét”. Hangsúlyozták, hasonló esetre korábban nem volt példa a Kumrovec-rali történetében, pedig már tizenkettedik alkalommal rendezték meg az idén.

A legjobbakkal is megesik

Ahogyan azt a fentiek is mutatják, a raliversenyzők sokszor a legváratlanabb, legszűkebb szituációkban is helytállnak. Kifejezetten emlékezetes az az eset, ami a 2015-ös Német-rali tesztjén történt, amikor Thierry Neuville-t, a Hyundai WRC-pilótáját egy, a szőlősből hirtelen kiguruló traktor lepte meg:

Sébastien Ogier és Sébastien Loeb pedig arról tudnának mesélni, milyen az, ha ilyenkor nem jön ki a lépés. Bár Ogier a két évvel ezelőtti Horvát-ralit végül megnyerte, rögös út vezetett a sikerig, miután a szervizparkból az első etap kiindulópontjára tartva keveredett közúti balesetbe egy BMW-vel, aminek a vége az átszámítva nagyjából 2,5 millió forintos bírság mellett egy futamra szóló eltiltás lett.

Ami pedig Loeböt illeti, ő a hetedik világbajnoki címét szerezte meg furcsa körülmények között. Akkori ellenfele, Mikko Hirvonen kiesésével már behozhatatlan előnyre tett szert, de végül ő sem jutott el a célig, miután a 2011-es Wales-rali zárónapján egy spanyol nézővel ütközött, méghozzá két szakasz között.