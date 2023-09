Morohoshi-san a japán autós kultúra ismert alakja, kultikus figura, még a 2015-ös Need for Speed játékban is felbukkant a karaktere, de több dokumentumfilm, rövidfilm készült róla. Ez főleg annak köszönhető, hogy rejtélyes sötét múltja alapozta meg a mai életszínvonalát. Egy interjúban azt mondta, hogy üzleteit régen a “szürke zónában” üzemeltette, és kapcsolatban állt a jakuzával. A Vice-nak készített riportban elárulta, hogy fiatal korában rossz módszereket választott a pénzkeresésre, és egyszer húsz rendőr kopogtatott az ajtaján.

Mégis sikerült mindezt maga mögött hagynia, és ma már csak a legális szenvedélyének él, a Lamborghini-kereskedésnek és -módosításnak. Van rengeteg érdekes gép a garázsában, neonfényekkel, papagájokat megszégyenítő színes fényezéssel, de talán a legkomolyabb a Swarovski kristályokkal teleragasztott darab.

Összesen 1 350 000 kristályt raktak fel kézzel a képeken látható Lamborghini Aventadorra. Az autó vételára nagyjából kétmillió dollár volt, amire még 1,35 millióért jött a több százezernyi kristály.

Így lesz igazi őrület a 350 km/órás végsebességre képes, V12-es egzotikus típusból, és minket már csak az érdekel, hogyha elered az eső, és a Lamborghini felveri a sarat, akkor ki vállalja a kristályok tisztítását?