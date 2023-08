Az élet császára lehetsz ezzel az autóval

A Lamborghini Countach autótörténelem legendás darabja, amely sok-sok autórajongó kedvence. Egy átlagos példányért is rengeteg pénzt kérnek, hamarosan azonban egy különleges darabnak keresnek új gazdát.

Az árverésekre szakosodott RM Sotheby’s 2023. december 8-án exkluzív aukciót tart New York-ban, ahol A Wall Street farkasa című filmben szerepelt egyik Countach-ra is licitálni lehet. Az autó egyike annak a 12 amerikai specifikációjú példánynak, amelyet Bianco Polo over Bianco kivitelben szállítottak, azaz kívül-belül fehér színű.

A Martin Scorsese által rendezett filmben két 1989-es Lamborghini Countach 25th Anniversary kivitelt használtak és az egyiket összetörték. Egyes információk szerint Scorsese nem replikát, hanem valódi autót töretett össze a film egyik ikonikus jelenetében, hogy biztosítsa a hiteles látványt. A télen árverésre kerülő KLA12722 alvázszámú példány nem sérült meg a forgatás során. Ezt a darabot a nagymenő pénzembert, Jordan Belfortot alakító Leonardo DiCaprio más jelenetekben vezette.

A 25th Anniversary a legendás Countach legfejlettebb változata. 1988-ban Horacio Paganit, az akkor a Lamborghini tervezőjeként dolgozó szakembert a Countach 5000 QV újratervezésével bízták meg.

Több mint 500 ponton változott meg az ék alakú középmotoros sportkocsi. Új orrpoilert kapott, miközben az orrát megemelték, korábban nem látott hangsúlyos küszöbökkel gazdagodott és elődeivel ellentétben egy méretes hátsó lökhárítót is terveztek hozzá. Hátulról nemcsak erről, de a karosszéria színére fényezett lámpák körüli betétről is azonosítani lehet. Az amerikai változatokra – amik A Wall Street farkasában is szerepeltek – az akkori szabályok miatt előre is szereltek ütközőket.

Pagani nemcsak a látványra koncentrált, de az új formák javították az első fékek hűtését, illetve hasonló okok miatt megváltoztatta a motorházfedelet és a hátsó kerekek előtti hűtőnyílásokat is. 15 colos, kétrészes, kovácsolt könnyűfém keréktárcsákat kiszélesítették, amelyekre hátul 345/35R15-ös abroncsok kerültek.

Nézd meg a Lamborghini jelenetét A Wall Street farkasa címmű filmben:

A 25th Anniversary a Lamborghini Countach leggyorsabb változata. 5,2 literes V12-es motorja már elektronikus befecskendezést kapott. Legnagyobb teljesítménye 450 lóerő, amellyel 4,7 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége pedig 295 km/óra.

Bár a 25 évfordulós modellek az egyedi karosszériájuk miatt a kevésbé kedvelt Countach variánsok, de erre a darabra ez biztosan nem lesz igaz. Így tehát vastag pénztárcával kell érkeznie a Wall Street közelébe tervezett árverésre annak, akik meg akarja szerezni az autózás és a filmtörténet eme darabját. A várakozások szerint ugyanis valahol 1-2 millió dollár (350-700 millió forint) között lehet majd a végső licit.