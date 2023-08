A Balatonba is beállhatsz ezzel a lakókocsival

A török SealVans startup érdekes új ötlettel állt elő, az országúti utazás mellett vízen is kalandozni szerető embereket célozzák az innovatív termékkel, a szó szoros értelmében hajóként is működő lakókocsival.

A Seal 4.20m és Seal 7.50m névre hallagató modellek kétéltű guruló otthonok, melyek minden átalakítás, kiegészítők felszerelése nélkül képesek a szárazföld után a vízen folytatni a mozgást.

Ahogy a Seal 4.20m neve is sugallja a kisebbik, egytengelyes modell 4,2 méter hosszú, nem egészen 750 kg, a gyártó maga amolyan „második bőröndnek” szánja: az igényes kialakítású, kb. 2 méter széles belső térben két felnőtt számára van benne hely üldögélésre, a panorámaablakon való nézelődésre, de akár alvásra is. 80+10 literes hűtővel ellátott főzősarok és wc-zuhanyzó is akad a kis kétéltűben.

A Seal 7.50m értelemszerűen már inkább egy családi kirándulójárgány, két tengelyen fut, 7,5 méter hosszú, 2,5 méter széles, szintén 2 méteres belmagassággal. Ebben három felnőtt vagy két felnőtt plusz két gyerek fér el kényelmesen. A belső tagoltabb a valamelyes elkülönülő étkező-társalgóval, a nagyobb wc-zuhanyzóval, a szintén nagyobb munkafelületet biztosító kiskonyhával, valamint a mellette elhelyezkedő, ötletesen a szekrényből kihajtható „parancsnoki állással”. Az orrban kétszemélyes ággyá alakítható kisebb társalgó található.

Az úszó lakókocsikat 50 lóerős külső hajómotor vagy igény szerint beépített elektromos sugárhajtómű mozgatja a vízen, legfeljebb 13 csomós, azaz 24 km/órás sebességgel.

A kisebbik kétéltű indulóára 28 ezer euró (11 millió Ft), a nagyobbik modell 58 500 eurónál (23 millió Ft) kezdődik.