Kukázott iPhone-okból építettek versenyautót

Ami valakinek szemét, az másnak kincs, és amellett, hogy az újrahasznosítás hosszú ideje bekerült a köztudatba, az utóbbi években a fenntarthatóság is egyre nagyobb hangsúlyt kap. Ez utóbbi még a versenyzés világába is visszafordíthatatlanul begyűrűzte magát, ennek is köszönhető, hogy 2014 őszén elindult a – némileg tévesen „villany-F1-ként” emlegetett – Forma-E, melynek kilencedik szezonja épp az előző hétvégén ért véget.

Nézd meg képeken az Envision Racing szemétből épített versenyautóját:

A londoni szezonzáró fordulót megelőzően pedig leleplezte legújabb autóját az azóta csapatvilágbajnokká avanzsált Envision Racing. Alkotásával arra akarja felhívni a figyelmet, hogy évente több millió tonnányi elektronikai hulladékot termel a Föld. Nem vitás, eldobott okostelefonok és laptopok a legtöbb háztartásban előfordulnak, olyan „apróságokról” nem is beszélve, mint az elektromos cigaretták, a töltők és a játékkonzolok.

Ennek céljából a csapat összefogott egy művésszel, Liam Hopkinsszal, aki többek között kidobásra ítélt iPhone-okból állította össze a harmadik generációs Forma-E-autó működőképes mását, propagálva a régi elektronikai készülékek újbóli felhasználásának vagy újrahasznosításának fontosságát.

Jelen volt a bemutatón – a BBC stábja mellett – a csapat két versenyzője, Sébastien Buemi, illetve a szimulátor- és fejlesztőversenyzői szerepet betöltő Alice Powell. Magát az autót azonban nem ő, hanem a több Netflix-sorozatból is ismert amerikai színész, Aidan Gallagher próbálta ki, természetesen az ötletgazda Hopkins jelenlétében.

A special car needs a special driver. Luckily, we knew just the person for the job! ⚡️@AidanRGallagher, reporting for duty! pic.twitter.com/kbKvNOVYGL

— Envision Racing (@Envision_Racing) July 27, 2023