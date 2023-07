Több ízben foglalkozott a Vezess is azzal a Hyundai- és Kia-modelleket érintő lopássorozattal, ami egy, a közösségi médiában elterjedt vírusvideó indított el, és nemcsak a hatóságoknak, de a két dél-koreai márkának is alaposan feladta a leckét. Azt mutatták be ugyanis a videóban, hogyan lehet indításgátló hiányában bizonyos, fizikai kulccsal nem rendelkező típusokat gyakorlatilag pillanatok alatt elkötni.

A TikTok-trend célkeresztjébe főként 2011, illetve 2016 és 2021 között gyártott modellek kerültek, ennek érdekében több mint egymillió autóval biztonságosabbá tételén kellett dolgozni. Az átmeneti időszakban a tulajdonosok sem érezhették magukat biztonságban, egyikük addig is megpróbált biztosra menni abban, hogy autóját megvédje a tolvajoktól, akik a legtöbb esetben egy egyszerű USB-kábellel dolgoztak.

Futótűzként terjedt el a Redditen, hogy az illető sofőr a Hyundai Sonatájának márkajelzéseit egytől egyig Ford-emblémákra cserélt, azonban az eddigiek alapján úgy tűnik, működik az elterelő „hadművelet”, ami részben annak is köszönhető, hogy manapság sok autó között nagyon nehéz különbséget tenni. A mostani bejegyzés alatt is azt boncolgatják, könnyen el lehetne hihetni a Sonatáról, hogy valójában egy Ford Fusion szedánváltozata.

Ezzel párhuzamosan az elmúlt hónapokban mind a Hyundai, mind pedig a Kia – miközben a jogi következményekkel is szembesülniük kell – ingyenes szoftverekkel, illetve szoftverfrissítésekkel próbálta elejét venni a kérdésnek, de az ügy kipattanása után az is előfordult, hogy a Hyundai kormányzárakkal próbált segíteni az ügyfelein.