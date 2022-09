Az utóbbi hónapokban lényegesen megugrott az autólopások száma az Amerikai Egyesült Államokban, a jelenség különösen egyes, 2011 és 2021 között gyártott Kia-, illetve 2016 és 2021 közötti Hyundai-modelleket érinti – írja a Wall Street Journal. A dél-koreai autókat ráadásul nem is azért tulajdonítják el, hogy hasznot húzzanak belőle vagy más bűncselekményeket kövessenek el, hanem azért, mert a közösségi médiában terjedő tartalmak, kihívások szerint könnyű prédának számítanak.

Az aggasztó trend első gócpontjainak egyike Milwaukee volt, ahol akkor hullámban kezdődtek a Hyundai- és Kia-lopások, hogy azokat egyértelműen a világhálón terjedő, úgynevezett virális tartalmaknak, lényegében vírusvideóknak tudható be.

Olyan csoportok állnak az ilyen videók mögött, mint például a Kia Boys, amely be is mutatta, hogyan kell ellopni az érintett típusokat, és közben másokat is erre buzdítottak.

A tézis megalapozottságát már a rendőrség is megállította, ami még a 2020 végén elterjedt fogyasztási szokásokra vezethető vissza. A koronavírus-pandémia miatti lezárások miatt ugyanis sok tinédzser és fiatal felnőtt – adott esetben csoportokba szerveződve – kezdett tartalomgyártásba, ám amíg egyesek oktatóvideók és dalok készítésére használta a nyilvánosság erejét, van, aki ily módon „élt vissza” vele.

Erre való tekintettel a rendőrség – gyakorlatilag Atlantától Seattle-ig – arra figyelmeztet, egyre több alkalommal lopnak el olyan autót, amihez még hagyományos, mikrocsippel nem ellátott kulcs jár, így – részben emiatt – könnyebb meglovasítani. A Cook megyei seriffhivatal adatai szerint csak augusztusban 601 Kiát, illetve Hyundait loptak el, ami lényeges eltérés az egy évvel korábbi 58-hoz képest. „A számok megdöbbentőek” – hangsúlyozta Tom Dart megyei seriff, kiemelve, hogy a lopások száma az elmúlt két hónapban ugrásszerűen növekedett.

Hasonló tendencia figyelhető meg St. Louisban, ahol augusztus 29-ig 3970 jármű ellopását jelentették be, míg 2021-ben ez a szám 3784 volt. Bár nem tűnik drasztikusnak a különbség, a márkaeloszlás százalékos aránya igencsak árulkodó: míg tavaly az ellopott autóknak a 7%-a volt Kia vagy Hyundai, idén már 48%-uk, azaz közel fele.

A St. Louis-i hatóságok jogi lépéseket kilátásba helyezve hívták fel a gyártók figyelmét a probléma mielőbbi megoldására, miközben több államban a károsult tulajdonosok egy része már kisebb percsapatokba verődött, melyek állítják, hibásak az autók.

Mind a Hyundai, mind pedig a Kia közölte: tisztában vannak a trenddel, hogy egyes közösségi portálokon bizonyos évjáratú és típusú autóik kerültek célkeresztbe.

Állítják, a hasonló esetek későbbi csökkentése végett az érintett modellek újabb gyártmányit már indításgátlóval látják el, azaz a kulcshoz illesztenek egy csipet, ami megnehezíti az autó eltulajdonítását. A folyamatban lévő peres eljárásokat ugyanakkor nem kívánta kommentálni a két, részben összetartozó vállalat (mint ismert, a Kia körülbelül egyharmada a Hyundai birtokában van).

A Kia amerikai kirendeltsége egy közleményben leszögezte, bár egyetlen autó sem tehető maximálisan lopásbiztossá, a tolvajok elsősorban a könnyen indítható és mozdítható autókra vadásznak. Ezzel együtt állítólag mindkét cég kormányzárakat adott át a rendőrségnek, hogy juttassák el ügyfeleinek, októbertől pedig új, vélhetően szoftveres biztonsági frissítés válik elérhetővé, ennek ára azonban egyelőre nem ismert.

Ezzel párhuzamosan a közösségimédia-óriások sorra jelentik be, hogy nem figyelik tovább tétlenül az eseményeket: többek között a TikTok és a YouTube is megerősítette, hogy törlik az irányelveiket sértő tartalmakat.

Miközben a rendőrség folyamatosan növelte a járőrözések számát, folyamatosan tájékoztatta a lakosságot a fennálló kockázatról, egyúttal lopásgátlókat árusított. Egy olyan kampányt is indítottak, melynek keretében arra bátorították az autósokat, hogy ragasszanak – egy, lényegében rendőrségi engedéllyel egyenrangú – matricát az autóikra, így az azzal nem rendelkező járművek könnyen gyanússá váltak, főként a lopások szempontjából kritikusnak számító, késő esti és éjszakai időszakban.

Nyilvánvalóan még nem tudni, mennyire tartós a fordulat, úgy tűnik, Milwaukee-ban máris kezdenek visszaszorulni az autólopások. Rendőrségi adatok szerint 17%-os csökkenésre lettek figyelmesek az előző év azonos időszakához képest, ami 5813 esetet jelent az év első nyolc hónapjában. 22, illetve 36 százalékkal visszaesett a Kia- és a Hyundai-lopások száma is. Más kérdés, hogy a tavalyi esetszám (7027) 183%-kal még mindig meghaladja a 2020-as adatokat.

S bár konkrét céljuk nincs a lopással az elkövetőknek, több olyan esetről is érkezett hír, melyben jelentős kár esett az autóban. Az egyik károsulttól például egy Kia Sportage-et loptak el, amiben 1000 dollárnyi kár keletkezett, ám a biztosító csak ennek a felét fedezte. Ezután tulajdonosa hiába parkolt vele garázsba, biztonsági kamerával is megfigyelt helyen, megint ellopták a kocsit, ami ezt követően teljesen összetörve került elő, ráadásul tele volt kábítószerrel.