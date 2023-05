Korábban a Vezess is beszámolt róla, hogy az Egyesült Államokban az elmúlt két évben lényegesen megnőtt a Hyundai- és Kia-lopások száma, aminek hátterében egy TikTok-trend áll. Az egyre népszerűbb, egyes országokban ugyanakkor fenntartásokkal – szigorúbb esetekben korlátozásokkal, tiltásokkal – kezelt videómegosztó közösségi platformon ugyanis azt népszerűsítették, mennyire könnyű ellopni a dél-koreai gyártó többnyire 2011, illetve 2016 és 2021 között gyártott egyes típusait.

Meg is mutatták az ominózus videókban, hogyan lehet elkötni a Hyundaiokat és a Kiákat, így a megugró esetszámok között még csak nem is feltétlenül a haszonszerzés volt az elsődleges cél, sokkal inkább arról van szó, hogy könnyű préda volt, és mennyire trendi. Az érintett gyártóknak azonban több hónapon át húzódó fejfájást okozott a vírusvideók által előidézett lopássorozat, ami ellen még kormányzárakkal is megpróbálták felvenni a harcot.

A tulajdonosok eközben az őket ért kár miatt jogi útra terelték az ügyet, akikkel mostanra megállapodást kötött a Hyundai és a Kia – tudatták közös közleményükben a márkák. Ennek keretében akár 200 millió dollárt, átszámítva közel 70 milliárd forintot is fizethetnek, attól függően, hányan fogadják el az anyagi kártérítést, és közben nem rendelkeztek biztosítási fedezettel.

Ez a megállapodás az utolsó lépés számos fontos intézkedést követően, az ingyenesen biztonsági szoftverfrissítésen és a kormányzárak forgalmazásán túl, amit a Kia annak érdekében tett, hogy segítsen azon ügyfeleinek, akiknek a járművei a közösségi médiában elterjedt lopási módszereket alkalmazó bűnözők célpontjába kerültek

– kommentálta a bejelentést John Yoon, a Kia amerikai importőrjének jogi vezetője.

Az üggyel összefüggésben a Hyundai és a Kia azoknak is kártérítést fizet, akiknek a biztosítási díja, vagy más, biztosítással kapcsolatos költségük megemelkedett a lopások miatt. Ugyanakkor a kifizetések mértéke eltérő és több mindentől is függ: az eltulajdonított járművet 6125 dolláros, azaz nagyjából 2,1 millió forintos, míg a személyes vagyontárgyakat 3375 dolláros, kb. 1,2 millió forintos értékhatárig kártalanítják. A biztosítástól független költségek pedig olyan tételeket takarhatnak, mint az autóbérlés, a taxizás, a fuvarmegosztás vagy éppen a tömegközlekedés költségei. A károsultak jogi képviselői szerint – mint arról a Carscoops beszámolt – a kártérítés akár akkor is igényelhető, ha a történtek miatt valakit jövedelemszerzés vagy a gyerekneveléssel kapcsolatos kiadások szempontjából ért veszteség.

A szoftverfrissítést az érintett modelleken a következő szervizlátogatás alkalmával ingyen elvégzik. Akinek a járművet nem lehet frissíteni szoftveresen, annak 300 dollárt fizetnek különböző lopásgátlók vásárlása céljából.

Mintegy 9 millió, indításgátlóval nem rendelkező jármű érintett a „Kia Challenge” néven elterjedt vírusvideók alapján elterjedt lopásokban, amiket 90 másodperc alatt, egy egyszerű USB-töltőkábellel lehetett végrehajtani. A megállapodás részleteit várhatóan júliusban vizsgálja felül a bíróság, de több mint valószínű, hogy ezzel sikerül lezárni ezt a szövevényes ügyet.

Az érintett modellek listája: