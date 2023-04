Joggal gondolhatnánk azt, hogy április 1-jei tréfának szánták a megoldást, amivel az Egyesült Államokban átmenetileg orvosolnak a közösségi médiában megjelent trendek által inspirált Hyundai- és Kia-lopásokat, ám a Bloomberg még pénteken beszámolt arról, hogy

a Hyundai az érintett modellek tulajdonosainak mintegy 4 millió kormányzárat oszt ki ingyen.

A különös trendről még tavaly beszámolt a Vezess: mint azt korábban megírtuk, virális videók hatására, konkrét cél vagy szándék nélkül kezdtek el Hyundaiokat és Kiákat lopni több USA-beli államban – egyes esetekben még azt is bemutatták, ez mennyire könnyen kivitelezhető.

A két dél-koreai márka még akkor kijelentette, hogy tudnak arról, hogy egyes modellek heccből lopás célkeresztjébe kerültek, és annak érdekében, hogy a jövőben lényegesen visszaszoruljon a lopások száma, az új, vagyis a 2021-ben vagy annál később gyártott autókat már indításgátlóval látják el.

Eddig 109 gyanúsítottat tartóztattak le a Hyundai- és Kia-lopásokkal összefüggésben, de nemcsak a hatóságok, hanem az autógyártók is tovább lépéseket tettek az ügyben. Pénteki közleményében a Hyundai megerősítette, hogy a négymillió autó mindegyikében a következő hetekben elérhetővé válik a biztonsági frissítésre. Hozzátették, hogy akik a lopásokra reagálva kormányzárat szereztek be, azoknak a költségét megtérítik, és további kormányzárakat biztosítanak ügyfeleik részére. (A Kia egy másik közleményben azt közölte, hogy 23 ezer kormányzárat osztottak szét.)

A két márkához legalább húsz amerikai államügyész fordult levélben, hogy felszólítsák őket a lopás elleni védelem fokozására, miután van olyan kerület, ahol a tavalyi év folyamán az ellopott autók 80 százaléka Hyundai vagy Kia volt. Utóbbi márka erre reagálva azt felelte, hogy a jövőben is cselekedni fognak annak érdekében, hogy csökkentsék a lopások számát, egyúttal arra is gondjuk lesz, hogy a közösségi média ebben betöltött szerepével szemben is felvegyék a harcot.