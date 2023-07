Nemcsak világszerte, de az utakon, továbbá az igazságszolgáltatásban is visszafordíthatatlanul nő a mesterséges intelligencia szerepe, most pedig egy újabb területen vetik be a modern technológiát. Mesterséges intelligencián alapul ugyanis az a rendszer, aminek köszönhetően a kaliforniai Santa Monicában közlekedő buszjáratok azon kívül, hogy eljuttatják utasaikat A-ból B-be, a buszsávban jogosulatlanul közlekedők mellett a szabálytalan parkolókat is megbírságolhatja.

Ahogyan az a Jalopnik cikkéből kiderül, azután döntöttek így, hogy a figyelmetlenül vezető, megálló és parkoló sofőrök miatt a Big Blue Bus közlekedési társaság buszai rendszeresen késtek, amit mindenképpen orvosolni kellett, miután 2022-ben mintegy 7,7 millióval nőtt az utazások száma. Ebben a HydenAI start-uppal működik együtt a vállalat, ami mesterséges intelligenciával felvértezett kamerarendszert épített ki a buszokra, és más városokban, többek közt Washington DC-ben és San Franciscóban már használják is.

Két, a szélvédőre rögzített speciális kamera készít felvételt arról, mi történik a buszsávban. A felvételek alapján összeállított információkat a rendszer ezután a buszra telepített „fekete dobozba” továbbítja, amiben a mesterséges intelligencia feldolgozza a képeken látható eseményeket, megjelölve a szabályszegő autókat, amikről aztán jelentést készít – ezzel egyidőben a büntetőcédulát is kiállítják.

A dolog nyitja, hogy miközben a buszok elhaladnak a járművek mellett, a kamerák beolvassák azok rendszámait, majd rögzítik azokat, és az információkat továbbítják az illetékes parkolótársaságnak. A HydenAI állítja, hogy kamerái 10 centiméteres pontossággal teljesítenek, és azt is meg tudják állapítani, hogy az adott jármű mozog-e, vagy meg is áll. Robert McCall, Santa Monica közösségért felelős vezetője azonban leszögezte, nem a bírságolás a cél az utakon, hanem a „viselkedés megváltoztatása”.

45 napig tartott a rendszer próbaideje, ez idő alatt több mint 500 idézést kézbesítettek, szinte minden esetben 300 dollár, azaz 100 ezer forint feletti bírságot von maga után. Arról egyelőre nem született döntés, hogy véglegesen bevezetik-e a „besúgóbuszokat”, de az eddigiek alapján hatékony megoldás lenne. A buszsávban randalírozókkal szemben korábban New York is fellépett: