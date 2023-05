Hamarosan még inkább figyelni fogja a „Nagy Testvér” azokat, akik nem tartják be a közlekedési szabályokat az utakon. New Yorkban ugyanis belátható időn belül már a buszok is rájuk fognak vadászni, és automatizált kamerarendszer segítségével készítenek felvételt azokról, akik a busz- és kerékpársávban parkolnak, továbbá akadályozzák a buszmegállók vagy a gyalogátkelők zavartalan forgalmát.

Az infrastruktúra részben adott hozzá, mivel a Metropolitan Transportation Authority (MTA), tehát a helyi közlekedési hatóságok már 2019-ben megkezdték a kamerák felszerelését a buszsáv-ellenőrzési kampány részeként – a felvételek alapján korábban is szabtak ki bírságokat, és mivel bevált a rendszer, kiterjesztik azt.

Minél több kamera figyeli a buszsávjainkat, annál többekhez jut el az üzenetünk, miszerint a buszsáv a buszoké

– emelte ki az újítás kapcsán Richard Davey, az amerikai nagyváros közlekedésügyi illetékese. A szigorításban közrejátszott, hogy New Yorkban a leglassabbak a buszok az egész Egyesült Államokban, az eddig tapasztalt menetidő-növekedésben és késésekben pedig meghatározó szerepük van azoknak, akik blokkolják a buszsávot.

Are you a bus? 🚌 Automated bus lane enforcement cameras are here on the Bx35 📸 Fines begin on Friday, June 30. pic.twitter.com/4gfOYDeqlf — NYCT Bus (@NYCTBus) May 1, 2023

Állításuk szerint a rendszer hatékonyságát igazolja, hogy azoknak a sofőröknek a 80 százaléka, akiket egyszer már megbírságoltak, nem kaptak újabb büntetést – írja a Hell Gate NYC. A friss kezdeményezés részeként a jelenlegi 450-ről 1000-re növelnék a kamerák számát még 2024 előtt, továbbá azt is szeretnék elérni, hogy más szabálytalanságokat is lebuktathassanak a buszok segítségével.

A buszra szerelt kamerákkal tetten ért, tehát leginkább a buszsávokban és a zebrákon elkövetett szabálytalanságokat első körben 50 dolláros, átszámítva kevesebb mint 20 ezer forintos pénzbüntetésekkel „jutalmazzák”. A 12 hónapon belül többször is „visszaeső” sofőröknél azonban tovább nőhet a bírság mértéke, ami az igazán renitensek körében a 250 dollárt, vagyis a 90-100 ezer forint körüli összeget is elérheti.

Buszsáv-razziákat egyébként Budapesten is tartanak, főleg az utóbbi években, amióta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) összefog a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal, illetve a főváros illetékes munkatársai az ellenőrzések során, de ennek ellenére továbbra is sok szabálytalanság tapasztalható. Igaz, ellenpéldaként felhozható Izrael, ahol némi plusz fejében pont, hogy megnyitják a buszsávokat az autósok részére.