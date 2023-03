Mivel Izraelben az elmúlt nyolc évben egymilliónál is többel nőtt az autók száma, a dugók Tel-Avivban és Jeruzsálemben is mindennaposok, és ezt már a gazdaság fejlődése is megsínyli. Az izraeli kormány ezért lépett, és elindította a Fast Lanes nevű programját.

A forgalomszervezési újítás még azt is lehetővé teszi, hogy autósok is használhassák a buszsávot, ha gyorsabban akarnak haladni, persze ennek ára van.

Amellett, hogy Izraelben minél vonzóbbá szeretnék tenni a tömegközlekedést, a prémiumsáv használata terítés fejében vehető igénybe, de az aktuálisan szabad kapacitásoktól is függ, így azok kihasználása mellett extra bevételre tesz szert a kormány. Cserébe 70 km/órás minimum sebességet ígérnek, viszont a gyors sávok használatának ára változó, igénytől függő lesz: ha nagy rá az igény, drágább, ha pedig kisebb, olcsóbb lesz a szolgáltatás.

A Fast Lanes keretében a 100 kilométernyi gyors sáv mellett 10 ezer parkolóhelyet és 200 járműből álló elektromosbusz-flottát is kezel majd a kormány. A rendszer felügyeletével a Kyndrylt, a világ legnagyobb informatikai infrastruktúra-szolgáltatót bízták meg, hogy gyors sávban tényleg lehessen haladni is – ennek érdekében mintegy 2500 TB-nyi adatösszegyűjtő és -feldolgozó központot használnak majd a valós idejű elemzésekhez.

Mi a helyzet Magyarországon?

Természetesen idehaza személyautók egyáltalán nem vehetik igénybe az autóbusz-forgalmi sávot, abban a menetrend szerint közlekedő autó- és trolibuszok, illetve villamosok mellett többek között a katasztrófavédelem, a tűzoltóság és a rendőrségek közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített járművei, a taxik és a betegszállító járművek használhatja, mint arra a 36. § 8. pontjában a KRESZ is kitér.

Ennek ellenére sokan mégis a buszsávban közlekednek, bár nem jogosultak rá, de a szabálytalankodókat egyre gyakrabban éri utol az igazságszolgáltatás. Immár harmadik éve a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósága (FÖRI) közös, összehangolt akciók keretében figyeli azokat, akik nem tesznek eleget a buszsáv-használatra vonatkozó előírásoknak.

A tavaly drasztikusan emelkedő üzemanyagárak mellett részben a szabályos buszsáv-használatra is a közösségi médiában és plakáton is felhívta a figyelmet a BKK a közelmúltban. A közlekedési társaság úgy hirdette magát, hogy „a buszsávot is használhatnád”, hozzátéve, „ha velünk utaznál”.