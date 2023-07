Ahol van biztos bevétel, ott a szabad piaci környezet mindig kitermeli a hatékonyabb megoldásokat. A szabálytalanul parkoló, lerobbant, esetleg lefoglalásra váró autók elszállítása pedig ilyen üzlet: aki ezt hatékonyan, gyorsan, olcsón, az autó sérülése nélkül tudja megoldani, az nagyot kaszálhat.

Ezért a darus kocsik már lassan a múlt ködébe vesznek, a nagy, nehéz, szűk helyeken működésképtelen konstrukciók helyét átvették az okosabb, gyors megoldások. A legérdekesebb talán az technológia, amiről a hétvégén már közöltünk egy írást, de azóta újabb információk is kiderültek.

Távvezérlésű, lánctalpas “robotokról” van szó, amelyek a zsúfolt városi környezteben is műküdőképesek. Ma már a két tonna feletti SUV-ok világát éljük, amelyek gyakran automata váltóval vannak szerelve, így az emelés, és a kábellel történő trélerre vontatás sem egyszerű feladat.

Az Easttack nevű gépet a francia Multitract cég gyártja 2012 óta, és a speciális tulajdonságai miatt egyre több mentéssel, autószállítással foglalkozó cég alkalmazza. A rádióvezérlésű hernyótalpas autószállító hajtásáról egy 35 lóerős Briggs and Stratton motor gondoskodik, a teherbírása pedig a 2,5 tonnát is eléri. Ez már bőven elég a legtöbb esetben, de van egy nagyobb XL kivitel is, ami már 3,5 tonna teherbírású, és akár 4,7 méteres tengelytávú nagyobb járművekkel is megbírkózik.

Az Egyesült Államokban viszont már hosszú évek óta csiszolják a saját technikájukat, ami tulajdonképpen az autószállítás liberalizációja. Olyan eszközt fejlesztettek ki, amihez elég egy sokak számára elérhető, átlagos, nagyobb teherbírású pickup.

A platóra erősített, alváz alá húzható “csápos” eszközt a sofőr a vezetőkabinból irányítja. A talajszinten működő egység gyakorlatilag bekúszik az autó alá, ahol a szétnyitható tartóelemek segítségével képes megemelni az autó kerekeit. Mindegy, hogy szűk parkolóhelyen, mélygarázsban áll a kocsi, ez az eszköz a legtöbb helyen bevethető. Ha pedig már kihúzták a parkolóhelyről a kocsit, akkor jöhet a másik tengelyre a szállító “pótkerék”, és így nem akadály a behúzott kézifék, a sebességben hagyott összkerékhajtás. Az autót mindenképp elviszik, nincs menekvés.