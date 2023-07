Gyanúsnak vélt vezetési minták elemzése céljából a helyi önkormányzatok és rendőri szervek is bevetik már a mesterséges intelligenciát New Yorkban – írja a Forbes. Az Egyesült Államok legnépesebb városában a modern technológiát úgy alkalmazzák, hogy a rendszámtábla-leolvasó kamerák által begyűjtött felvételek, adatok segítségével nemcsak a szökésben lévőket tudják elfogni, hanem azt is próbálják mérlegelni, ki vezet úgy, mintha bűnöző lenne.

Erre egy Westchester megyei, korábbi eset szolgál példával: egy férfi ugyan nem hajtott gyorsan a szürke Chevrolet-jával, de több közlekedési szabályt megszegett. Miután megállították, az autójában kokaint, készpénzt és fegyvert is találtak a rendőrök. Várhatóan el fogják ítélni David Zayast, aki 2022 márciusában került a hatóságok kezére. Az ügyvédje jóvoltából derült ki, hogy az ottani rendőrség 480 kamera felvételeit tudta megvizsgálni ahhoz, hogy összehasonlítsák az áthaladók, így ügyfele vezetési szokásait is.

A rendőrkapitányságon a mesterséges intelligencia elemezte az adatokat, ami egy ember számára túl nagy falatnak bizonyult volna. Ez a fajta együttműködés azóta más megyékre is kiterjedt, és már országszerte kamatoztatják hatékonyan a hatóságok és a technológiát biztosító Rekor együttműködését – a rendszer bármilyen kamerával használható arra, hogy információkat gyűjtsön egy-egy rendszám kapcsán, többek között az ahhoz tartozó jármű márkáját és típusát kiderítve.

Legalább 30 államban vált elérhetővé az elmúlt három évben a járművek helymeghatározása, és havonta 150 millió rendszámtábla feldolgozására képes. Úgy fogalmaznak a szisztéma kapcsán, hogy szinte megkerülhetetlen azok számára, akik autópályára hajtanak. Ezzel párhuzamosan a Rekor és a hozzá hasonló vállalatok más területeken is terjeszkednek, például gyorséttermekkel szövetkezve: a McDonald’s-nál az automatikus rendszámfelismerőt arra használják, hogy az autós rendelések adatai alapján személyre szabott ajánlatokat tehessenek vendégeiknek.