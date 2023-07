Bizarr balesetről készített felvételt egy autó fedélzeti kamerája az Egyesült Államokban: egy autós úgy csúszott keresztbe az ötsávos autópályán Floridánál, majd csapódott a betonfalnak, mintha a szőnyeget rántották volna ki alóla – önmagában ebben semmi rendkívüli nem lenne, a baleset kiváltó oka már egy fokkal érdekesebb: állítólag egy tüsszentés miatt veszítette el az irányítást.

Erről egy szemtanú számolt be – aki a videót is készítette, a férfi ugyanis kámforként illant el a baleset helyszínéről, ráadásul az összetört Chevrolet Cruze sem az ő nevén volt. Ahogyan az a felvételen is látható, az autó egyik pillanatról a másikra csúszik ki a sávjából, és miután a korlátnak ütközött a Cruze, annak egy Hyundai is nekiütközött.

„Nem meglepő, hogy gyalog távozott a helyszínről, úgy csinált, mintha telefonon keresnék. Nem rendelkezett biztosítással, és az autót sem az ő nevére jegyezték be” – írta a szemtanú Reddit-felhasználó. Elmondása szerint azért állt félre, mert a Chevrolet-ről a keresztbe csúszás közben lerepülő dísztárcsák egyike épp az autóját találta el.

A Carscoops cikke szerint a baleset okozó férfi egyelőre megúszhatja a cserbenhagyást, de a szemtanú a fedélzeti kamerás felvételeket átadta a Hyundai sofőrjének, aki innentől a vakszerencsében és a biztosítókban bízhat.