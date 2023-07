Egy biztonsági korlátot is áttörve hajtott le egy szikláról az az amerikai férfi, aki így a Csendes-óceánba zuhant az autójával a kaliforniai San Josénál. A helyi rendőrség beszámolója szerint nagyon is valószínű, hogy a sofőr ittasan ült a volán mögé, ezért következett be a baleset.

Az 50 éves helyi férfi – csodával határos módon – túlélte az esetet, és ha nem is életveszélyes, de súlyos sérüléseket szenvedett el. A rendőrség ittas vezetés gyanújával letartóztatta, miután a Chevrolet Silveradójával együtt kiemelték az óceánból.

Early this morning CHP officers responded to a vehicle that drove off the road into the Pacific Ocean from East Cliff Drive. The 50 year San Jose resident sustained major injuries as a result of the crash and was later arrested for DUI.

Please do not drink and drive. pic.twitter.com/qmCG7sk06J

— CHP Santa Cruz (@CHPscrz) June 25, 2023