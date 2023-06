Ez most a legolcsóbb Tesla a piacon, de van vele egy „kis” bökkenő

A Tesla kínálatának jelenlegi zászlóshajójaként újonnan több tízmilliós értéket képvisel a Model S: az elektromos szedán a márka magyar nyelvű weboldaláról potom 45 millió forintért lehet megrendelni, de használt példányok esetében sem érdemes tíz-, illetve húszmilliós nagyságrendűeknél alacsonyabb összegekben gondolkodni.

Létezik azonban egy 2022-es példány – amit a Pickles oldalán kínálnak árverésre –, aminek esetében biztosan nem kell ennyire mélyre nyúlni a zsebünkben. Bár egyelőre nem hozták nyilvánosságra, minden bizonnyal a kikiáltási ára is jóval „ár alattinak” ígérkezik, amire az egyetlen kézzelfogható és szemmel látható magyarázat az állapota: a hirdetés ugyan úgy fogalmaz, hogy a festése égett, de az igazság ezzel szemben az, hogy a teljes autó porig égett.

Képeken az árverés előtt álló „Tesla”, pontosabban az, ami maradt belőle:

Nem derült ki, milyen szerencsétlenség vezetett ehhez a kifejlethez, az viszont biztos, hogy nemigen maradt használható alkatrésze – ez pedig igaz a 100 kWh-s akkumulátorpakkra, valamint a kétmotoros, összesen 685 lóerős hajtásláncra is. Habár közismert tény, hogy ritkábban gyulladnak ki az elektromos autók, mint a belső égésű motorral szerelt társaik, ám az igazsághoz ugyancsak hozzátartozik, hogy a hőhatások miatt a villanyautó-tüzeket nehezebb is oltani.

A jelenségről korábban a Vezess is cikkezett, kitérve arra, hogy Tesla esetében is fordult már elő, hogy a keletkezett tüzet csak több tízezer liternyi vízzel sikerült eloltani. Igaz, azóta már vannak arra utaló jelek, hogy enyhíthetőek a villanyautó-tüzek hatásai, például gyors közbeavatkozással, továbbá elkezdtek már specifikus tűzoltóautókat is fejleszteni.

A leégett Tesla Model S ugyanúgy Ausztráliában próbál majd új életet kezdeni, de hogy lesz-e rá egyáltalán kereslet, az csak a június 29-én kezdődő árverésen fog kiderülni.