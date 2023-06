Mintegy másfél évtizede nem volt példa ekkora volumenű látható változásra a Porsche háza táján: a stuttgarti gyártó ugyanis bejelentette, hogy az újonnan gyártott autóira az idei év végétől új emblémát helyez. A logó modernizálásának apropója a márka sportautó-szegmensének 75. évfordulója – derült ki a stuttgartiak közleményéből.

Michael Mauer, a Style Porsche alelnöke szerint „a letisztultabb, korszerűbb kivitelezésű és kifinomult logó a Porsche karakterét közvetíti”, miközben újraértelmezték a történelmi jellegzetességeket, és azokat innovatív dizájnelemekkel kombinálták – ezek közé tartozik a méhsejt-szerkezet és a csiszoltfém-szerkezet. „Az eredmény egy esztétikailag ambiciózus ív, mely hidat képez a márka történelme is jövője között” – tette hozzá a szakember.

A Porsche 1952-ben megalkotott címere több ízben, először két év után, 1954-ben, majd 1963-ban, 1973-ban, 1994-ben és 2008-ban is frissült, vagyis két változás között utoljára 1994-gyel bezárólag telt el ennyi idő a német sportautó-márka történelmében.

Az új, csiszolt nemesfémből készült címer közepén látható, felemelkedő lovat is érintette az újrarajzolás, ami egyértelműbb utalást tesz a Porsche származására – a szimbólum ugyanis Stuttgart városának pecsétjéből származik, míg az agancsokat és a fekete-piros csíkokat Württemberg-Hohenzollern volt nyugatnémet állam címeréből merítették. A legutóbbi, 15 évvel ezelőtti változtatások alkalmával halványabbá vált az emblémában a „Stuttgart”-felirat, most azonban újra szembetűnőbbé tették.

Ugyanakkor a logó még csak a kezdet, jövő hét csütörtökön, vagyis június 8-án a Porsche megújult arculata is bemutatkozik majd. Ekkor várható – szintén a megújulás jegyében – a 718 Boxster és a Cayman elektromos hajtású utódjának debütálása, de villamosítani fogják a Macant, és a Cayenne-re is sor kerül, mely a közelmúltban az átállást megelőző, utolsó ráncfelvarrását is megkapta.

Az utóbbi években több autógyártó is változtatott a logóján, a németek közül legutóbbi az Audi tett így, míg a Kia sokakat egyenesen összezavart arculata újradefiniálásával.