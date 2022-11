Még tavaly év elején mutatta be vadonatúj emblémáját a Kia, azonban arra talán a dél-koreai autógyártónál sem számítottak, milyen lavinát indít el változás.

Egy Twitter-felhasználó szúrta ki, hogy a Google kifejezésre indított kereséseiben lényegesen megnőtt a „KN car”, azaz „KN autó” keresések száma 2021 nyara óta. Ha mindez nem lenne elég, az emberekben keltett zavar túlmutat a keresési eredményeken: olyanra is volt példa, hogy valaki a Redditen kérdezte meg egy Kia Carnival képe alapján, hogy az a KN autója-e.

the new kia logo is so unreadable that at least 30k people a month search for the "KN car" ever since its debut pic.twitter.com/jRj25JoAPp

— Ashwinn (@Shwinnabego) November 17, 2022