A brit online biztosítási alkusz, a Confused.com érdekes, mókás tanulmányt tett közzé: azt vizsgálták, hogy az emberek mely autómárkák és -típusok neveit írják el leginkább az internetes kereséseik során.

A biztosítási weboldal a legnépszerűbb márkák, típusok 2022 első negyedévének kereséseit az Ahrefs.com SEO- és marketingspecialista adatai alapján rendezte sorba, természetesen az elírások számát figyelembe véve.

A dobogó legfelső fokán a dél-koreai Hyundai végzett, havonta átlagosan mintegy 2 249 400 helytelen kereséssel. A leggyakoribb elírás a Hundai (799 ezer alkalom), de „erős” még a Hyndai (454 ezer keresés), a Hyundia (202 ezer keresés) és a Huyndai is (182 ezer keresés). A globális listán nem jelent meg, de gyanítható, hogy hazánkban sokak kezéből csúszik ki Hunyadi formában is a név. Érdekesség, hogy a míg a Hyundai az élen áll az elírások terén, testvérmárkája, a Kia szinte senkinek nem okoz gondot, havonta ezer alatti helytelen keresés esik rá.

A második hely a Volkswagené, átlagosan havi 1 156 700 elírással. A leggyakrabban a w-t és a v-t cserélik össze az emberek, Wolksvagenre havonta 309 ezerszer keresnek, de szoros második a Volkswagon (306 ezer keresés). Gyakran marad ki a k és az s betű is: Wolsvagen – 142 ezer keresés, Volkwagen – 104 ezer keresés.

Egy másik német márka, a Porsche is feladja a leckét, ezt havi átlagban bő egymilliószor rontják el. Toronymagasan a leggyakoribb elírás az s kihagyása (Proche – 735 ezer keresés), de sokan Porsheként is keresnek rá (244 ezer keresés). Előfordul még a Porsh és a Porsch is tíz-tízezer körül számokkal – ezeket nyilván a szó végi e-t anyanyelvükön általában némán ejtők produkálják.

A legkeresettebb márka a Tesla havi 11 millió kereséssel, de az elírások terén csak a 6. helyet hozza. Elon Musk villanyautóinak nevét havonta szűk 540 ezer írják el, leginkább Telsának (471 ezer keresés), de előfordul a Tesl, a Teala és a Testla is.

Az emberek természetesen gyakran konkrétabban, típusokra keresnek az interneten, ami további lehetőséget ad az elírásokra. A Confused.com ezek toplistáját is összeállította, de mivel számos esetben így is a márkanév jelenti a problémát, a listavezetőt követően inkább csak példálózva, a jellemző, érdekesebb vagy mókásabb elírásokat soroljuk.

A típusnevek közül a Range Rovert szúrják el a leggyakrabban, akad Rang Rover, Range River, Range Rove is a havi 202 ezer elírás között. A Range Rover hibarátája 69%-kal magasabb a Land Roverénél, ezzel ez az egyetlen típus, melynél a modell nevét gyakrabban rontják el, mint a márkáét/gyártóét.

További elírások: Ford Fiesta – Feista,Foesta, Festa, Fiesa, Feista; Ford Focus – Focud, Focu, Fokus; Honda Civic – Cicic, Sivic, Covic; Toyota Hilux – Hilix, Hylux, Hillux; Jeep Wrangler – Rangler, Wrangle; Range Rover Evoque – Evogue, Evoke; Renault Arkana – Akana, Ankara; Toyota Corolla – Corrola, Corola, Corrolla, Carola; Toyota Aygo – Atgo, Ayho, Igo, Ago, Yago; Toyota Prius – Pruis, Priu, Pryus, Pirus; Volkswagen Touran – Toran, Turan.

„Amikor autóvásárlásra készül az ember, általában elsőként az internethez fordul a hogy utánanézzen a különböző márkáknak, modelleknek. Számos dolgot kell mérlegelni – teljesítmény, megbízhatóság, költségek –, ezért jó, ha a böngészésnél tudjuk, mit keresünk. Szerencsére a legtöbb keresőmotor képes az automatikus javításra, mert bizony vannak trükkösebb nevek” – jegyezte meg a Confused.com szakembere, Alex Kindred.