Soha nem indítottak még annyi drónról egyidejűleg tűzijátékot, mint amennyi a koreai Incheon egét fénybe borította a Kia új márkalogójának bemutató ünnepségét.

Az alábbi videóból kiderül persze, hogy a Guinness-rekordnak számító pirotechnikai show látványossága eltörpül amellett a szinkron-repülés mellett, amit a koreaiak felprogramoztak 303 tagú drón-hadseregükre, de persze most mégsem ez a lényeg, hanem a Kia.

A márka majd a jövő héten ismerteti új jövőképét és stratégiáját, ám addig sem baj, ha megismerjük a logójukat, ami egyszerre szimmetrikus, lendületes és folytonos.

Egy kicsit olyan, mintha kézírással készült volna, de persze közben geometrikus is, megfelelve mindannak az egymásnak ellent mondó elvárásnak, amit modern társadalmunk támaszt mindannyiunkkal szemben – és mivel az elvárások mindig emelkednek, a Kia logó betűi is így tesznek, összhangban törnek a csillagos ég felé. Ehhez társul a márka új szlogenje, az “Ihletadó mozgás”, amit ezúton is köszönünk az ötletgazdáknak.

A márka átalakulásával kapcsolatos érdemi információkkal egy hét múlva szolgálhatunk.