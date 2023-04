Ebben a Porschében az utas sem unatkozik

Vannak márkák, amelyek nem szégyellnek új generációs modellként tálalni egy átdolgozott típust. A Porsche ez esetben pont fordítva járt el: habár hivatalosan csak modellfrissítés történt, a harmadik generációs Cayenne olyan sok ponton változott, hogy akár új típuskódot is adhattak volna neki.

A leglátványosabb újdonsághoz be kell ülnünk a kocsiba: itt vár ránk a vadonatúj műszeregység, illetve kezelőfelület. Ezekről korábban már közölt előzetes tájékoztatást a Porsche, ám az a legcélszerűbb, ha újra átvesszük a részleteket.

A Porsche Driver Experience névre keresztelt rendszer valójában nem teljesen új, hiszen a Taycanba is ezt építették már be. A lényeg, hogy a leggyakrabban használt funkciókat a kormánykeréken, vagy annak közvetlen közelében helyezik el. Ezért is költözött a műszerfalra a sebességváltó előválasztó karja, felszabadítva a padlókonzolt, ahol így tárolórekeszt és klímavezérlő panelt alakíthattak ki. Ez utóbbin klasszikus kapcsolók, alatta haptikus visszajelzést adó hangerő-szabályozó forgótárcsa található.

Újdonság a Cayenne-nél a 12,6 colos digitális műszeregység; az ívelt, szabadon álló kijelzőn többféle formátumban jeleníthetők meg az információk. Opciós a szintén átdolgozott head-up kijelző, minden esetben alapáras viszont az új műszerfalba integrált, 12,3 colos multimédiás képernyő. Erre eleve telepítettek egy sor alkalmazást – például Spotify vagy Apple Music.

Ha akarjuk, egy harmadik kijelzőt is kaphatunk: a 10,9 colos monitor az első utas elé kerül, és egyrészt megjeleníti a menetdinamikai adatokat, másrészt közvetlen hozzáférést enged az infotainment funkciókhoz, harmadrészt – piactól függően – akár videolejátszásra is használható. Speciális polarizáló fólia akadályozza meg, hogy a vezető ezt a kijelzőt bámulja.

Nem csak a vezetői környezet újult meg. Friss az orrkialakítás, erőteljesebbek a kerékdobok, megváltozott a motorházfedél, valamint a lámpák is. Szintén új a rendszámtartó felülettel szerelt hátsó kötény.

A színválasztékot három új árnyalat bővíti, a Cayenne Coupéhoz kérhető tömegcsökkentő csomag (mínusz 33 kg), keréktárcsából 20-22 colos méretben válogathatunk.

Minden Cayenne mátrix LED fényszórókat kap; ennek nagyfelbontású verziója feláras tétel, cserébe oldalanként 32 ezer (!) külön modult szabályoz, ezer fokozatban állítva azok fényerejét. A HD Mátrix LED fényszóró különböző fénycsóva-alakzatokat kínál az egyes vezetési helyzetekhez.

Az új Porsche Cayenne légminőség-javító rendszert is kapott, ami alapértelmezésben a navigációs rendszer adatai alapján tudja, ha hamarosan alagútba hajtunk be, és előre lezárja a bejövő levegő útját. Ha ennél is többet szeretnénk, finompor-szenzort is kapunk, ami addig pörgeti át a levegőt a szűrőrendszeren, amíg kellően tisztának nem érzi; eközben ionizátor csíramentesíti a levegőt.

A vezetőtámogató rendszerek köre is bővül, speciális menethelyzetekben (kikerülés vagy kanyarodás) képes magától szabályozni a sebességét az autó.

Apropó, sebesség: Európában háromféle hajtáslánccal rendelhető a Cayenne, és egyik sem maradt változatlan. Legkevésbé a Cayenne S modell V6-osa, mivel azt egy V8-as váltotta fel. A 474 lóerős (+34 LE), 600 Nm-es (+50 Nm) nyolchengeres 4,7 mp alatt gyorsítja 100 km/óra sebességre a Cayenne-t és a Cayenne Coupét egyaránt; a végsebesség 273 km/óra. A belépő V6-os a korábbi 340 helyett 353 lóerős, nyomatéka 450-ről 500 Nm-re nőtt.

Ugyanerre a hathengeres motorra épül a Cayenne E-Hybrid hajtáslánca. A konfiguráció villanymotorja már nem 100, hanem 130 kW-os (136 helyett 176 LE), a rendszerteljesítmény ezzel 470 lóerőre nőtt. Az akkucsomag is combosabb, 17,9 helyett 25,9 kWh kapacitású, így mindenféle paraméterek függvényében akár 90 kilométert autózhatunk tisztán elektromosan. A fedélzeti töltő teljesítménye 11 kW-ra nőtt.

Az Európai Unión kívül forgalmazott Cayenne Turbo GT mindegyiknél erősebb; 4.0 V8-as motorja 659 lóerős, álló helyzetből 3,3 mp alatt éri el a 100 km/óra sebességet, végsebessége 305 km/óra.

Ehhez a tempóhoz igényes felfüggesztés dukál. Alapértelmezésben adaptív csillapítású acélrugókat szerelnek a Cayenne alá. Új a kétszelepes – nyomó- és húzófokozatban eltérően dolgozó – lengéscsillapító. Felárért kétkarmás légrugózás is kérhető, amelynek három üzemmódja (normál, sport, sport+) az eddigieknél is szélesebb dinamikai tartományt fed le.

A megújult Cayenne már rendelhető, az első példányokat idén júliustól szállítják ki az európai vevőknek.