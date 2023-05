Nem újdonság, hogy nagy árat fizethetünk azért, ha tilosban parkolunk, hiszen sok esetben nemcsak a parkolási bírság okoz fejfájást és bosszúságot, hanem az is, hogy emiatt az autón egy kerékbilincs éktelenkedik. Azt ugyanis a bírság kifizetéséig nem távolítják el, de – ahogy sok minden másra – erre is létezik kiskapu, legalábbis az egyesült államokbeli Atlantában, amiről az NPR számolt be.

Két nő kelt hatalmas feltűnést azzal a georgiai városban, hogy az általuk alkotott, Boot Girls nevű formáció teljesen legális kulcsokat használva szedi le a kerékbilincseket. Persze, nem ingyen: a duó 50 dollárt, mostani árfolyamon számítva körülbelül 17 ezer forintot kér azért, hogy valakit megszabadítson a kerékbilincstől, amit egyébként magántulajdonú parkolótársaságok helyeznek fel.

Legális ez? Kell-e egyáltalán?

Kezdeményezésük még egészen friss, áprilisban indult, miután a páros egyik tagját egy kerékbilincs fogadta, miután leparkolta az autóját egy lakóparkban. Akkor a bírság rendezése helyett úgy döntött, barátjához fordul segítségért, aki rendelkezett kulccsal, végül ez adta az ihletet a tilosban parkoló autósok üzleti alapú felszabadításához, ami nagy népszerűségnek örvend a különböző közösségi portálokon – az Instagramon és a TikTokon is rövid idő alatt több tízezres követőbázist építettek ki. Noha őrültségnek tűnhet ezért 50 dollárt fizetni, még mindig olcsóbb a hivatalos útnál.

Akciójukra viszont már a rendőrség is felfigyelt, viszont – mint azt a Motor1.com kiszúrta – még a hatóságok is félig-meddig a sötétben tapogatóznak annak kapcsán, mennyire jogszerű a tevékenységük. A témában megfogalmazott Facebook-bejegyzésükben azt írják,

a kerékbilincsek feloldásához szükséges kulcsok birtoklását nem tiltja a törvény, de a szabályozás a használat kapcsán már máshogyan vélekedik.

Az ugyanis jogi értelemben bűncselekménynek, azon belül pedig birtokháborításnak, lopásnak vagy vagyoni jellegű károkozásnak is minősülhet. Ez elsősorban azokra a magánvállalkozásokra vonatkozik, amik független ellenőrző partnereket alkalmaznak a parkolók ellenőrzéséhez. Ugyanakkor az atlantai rendőrség leszögezte, addig nem kíván belefolyni a „polgári ügybe”, amíg az nem fokozódik büntetőüggyé.

A rendőrség álláspontjával nem mindenki ért egyet: az NPR-nek nyilatkozó ügyvéd szerint legfeljebb birtokháborítás a kerékbilincs ily módon történő eltávolítása.

Part 1 Lame ahh 🥷🏾 pic.twitter.com/blJBCHIPUY — Bootgirlsinbuckhead (@bootgirlsAtl) May 5, 2023

Mindenesetre a Boot Girls továbbra is kínálja a szolgáltatását, amit naponta átlagosan 40-en vesznek igénybe. Államon belül gyakorlatilag ez törvénybe ütközik, noha a helyi önkormányzatok rendelkeznek a szükséges jogkörrel ahhoz, hogy mégis legálisnak nyilvánítsák. Ezt a piaci rést pedig egy csapásra felszámolhatja az a, szenátorok által felterjesztett törvényjavaslat – már amennyiben elfogadják –, melynek értelmében a jövő évtől kezdve betiltanák a kerékbilincsek alkalmazását.

Magyarországon egyelőre halvány esélyét sem látni annak, hogy nyugdíjaznák a kerékbilincseket, sőt, egyre gyakrabban használják. Mint arról a Vezess korábban beszámolt, Budapesten a tavalyi év folyamán háromszor annyi tilosban parkolást szankcionáltak kerékbilinccsel, mint egy évvel korábban.