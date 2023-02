Összesen 3662 darab járművet szállítottak el a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) darus trélerei 2022-ben – derült ki a Vezess által kikért statisztikákból, ami 65 százalékos növekedés 2021-hez képest. Az adat hivatalosan a „teljes és 50 százalékos” elszállítást jelenti, utóbbinál a szabálytalanul hátra hagyott autójához éppen a közteresek intézkedése közben ér vissza a tulajdonos. Ilyenkor kisebb összeg befizetésével elkerüli, hogy a hatóság külvárosi telephelyére taxizás után kapja vissza csak a kocsiját. Akkor már természetesen jóval magasabb összeg befizetése után.

Tisztán látszik az alábbi táblázatban a drasztikus és folyamatos növekedés a pandémia miatt a budapesti forgalmat lecsökkentő és ingyenes parkolást hozó 2020 utáni években. Egyre több durva parkolási szabálytalanságot szankcionál a főváros.

2022 2021 2020 Járművek elszállítása

(teljes + 50 százalékos) 3662 2252 1769

Az elszállítás a legsúlyosabb büntetése az elhibázott parkolásnak, akkor alkalmazzák a közteresek, amikor például kapukijáróban hagyja járművét a figyelmetlen tulajdonos, ezzel akadályozva mondjuk egy mélygarázsba való behajtást. Vagy zebra elé állva takarja az átkelő gyalogosokat, egyértelműen veszélyeztetve őket, vagy éppen mozgáskorlátozottak helyére áll be, és van még pár hasonló helyzet, amikor a köznyelvben lopós autónak nevezett trélert irányítja a FÖRI a helyszínre.

Mindezekért a figyelmetlenségekért (vagy szándékos szabályszegésekért) igen fájdalmas összeget kell kifizetni a járművezetőknek: egy-egy elszállított személyautó visszaadásáért 20 ezer forintot, tehergépkocsikért 60 ezret a FÖRI jól őrzött külvárosi telephelyén, plusz tárolási díjat, amely naponta 1200 forint. Ezen felül ún. távolléti helyszíni bírság is jár a KRESZ megsértése miatt, ami a szabályszegéstől függően változó összeg, de szintén több tízezres tétel.

Egyértelműen a mozgáskorlátozottak számára kijelölt parkolóhelyek figyelmetlen vagy pofátlan használatáért jár a legsúlyosabb büntetés. A hatályos kormányrendelet szerint a helyszíni bírság 50 ezer forint, míg feljelentés esetén a szabálysértési bírság összege immár 100 ezer is lehet. Mindezt a szállítási és tárolási díjon felül kell fizetni, vagyis, ha valaki a magasabb bírságösszeget kapja, és másnap megy a személyautójáért, összesen 122 400 forintjába kerülhet a hibás parkolás.

Mivel növekedett a durva szabálytalanságok száma, jelentősen megemelkedett a fővárosi költségvetésbe befizetett bírságösszeg is, amely csak az elszállítások után 66,18 millió forint volt tavaly. Ez 47 százalékos növekedés a 2021-es összeghez képest, amely már eleve magasabb volt a két évvel ezelőttinél.

2022 2021 2020 Bevétel járművek

elszállításából (forint) 66 180 000 45 030 000 36 640 000

„A statisztikáink alapján a pandémia miatti korlátozások eltörlése, valamint a parkolási díjak emelkedése sem hozott csökkenést a jogsértések számában” – kommentálta a Vezessnek a bírságszám növekedését Mosdóczi Tamás, a FÖRI osztályvezetője. Mint ismert, múlt év szeptemberétől jelentős változásokat hozó új parkolási rendszer lépett életbe Budapesten. A korábban követhetetlenül sok zónát négyre csökkentve egyszerűsítették az autósok dolgát (például vége az egy utca két oldala két eltérő zóna világnak), ugyanakkor megemelkedtek a díjak és számos területen sokkal hosszabb ideig kell fizetni.

Díjfizetési zónák

2022 szeptemberétől Parkolási díj/óra

szeptembertől (forint) Díjköteles időszak szeptembertől A zóna 600 08-22 B zóna 450 08-20 C zóna 300 08-18 D zóna 200 08-18

Visszatért a kerékbilincs, nem is akárhogy

A szabálytalan járművek elszállításánál is sokkal nagyobb mértékben emelkedett a fővárosi közteresek által felszerelt kerékbilincsek száma 2022-ben. Összesen 3552 alkalommal nyúltak ehhez az eszközhöz, ami 289 százalékos emelkedés egy év alatt.

2022 2021 2020 Kerékbilincselések száma 3532 1227 259

Ha nem is annyira drága hiba, de szintén magas összeg a kerékbilincs leszereltetésének az ára: 11 500 forintért veszik le fém szerkezetetet a közteresek, akik ebben az esetben is kiszabhatnak bírságot a szabályszegéstől függően. Tavaly bő 40 millió forintnyi bevétele volt a fővárosnak ebből, amely szintúgy jelentős növekedés a korábbi esztendők számaihoz képest.

2022 2021 2020 Bevétel kerékbilincselésből

(forint) 40 159 550 13 182 000 2 770 000

Egészen érdekes váltásokat látni fél évtized alatt is a kerékbilincsek és Budapest vezetésének a viszonyában. 2018-ban ugyanis szinte teljesen felhagytak a használatával, abban az esztendőben mindössze 84 alkalommal kattant bilincs az autók kerekein, majd 2019-ben már egyszer sem. „A járműelszállítási tevékenység egyfajta paradigmaváltás eredményeként is hangsúlyosabb szerepet kapott az elmúlt években. Arra törekszünk, hogy a szabálytalanul várakozó járművek elszállításával a kialakult problémát – azaz a forgalmi zavart kiváltó állapotot – mielőbb megszüntessük, és ne ’konzerváljuk’. Ennek a megközelítésnek a közvetlen és egyértelmű következménye, hogy a FÖRI kerékbilincselési tevékenysége lényegében minimálisra csökkent” – válaszolta akkor a Vezess kérdésére a FÖRI.

Azóta újabb változás állt be, a koronavírus-járvány miatt teljesen egyedi forgalmi helyzetet teremtő 2020 óta – ahogyan azt a táblázataink mutatják – egyértelműen és határozottan növekszik mindkettő: a szabálytalan járművek elszállítása és a kerékbilincselés is. Utóbbi már túl is szárnyalta a 2017-es adatot, akkor 2979 alkalommal bilincseltek a FÖRI munkatársai.