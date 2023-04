A gyorshajtás sajnálatos módon nemcsak a hazai közlekedési kultúrát, illetve az arról kialakult imázst rombolja – ahogyan az ittas vezetés sem. Április 9-én, múlt hét vasárnap egy kifejezetten kirívó esettel találkoztak az ontariói rendőrök a kanadai 401-es autópályán.

Az Audi RS5 sofőrjét ugyanis 235 km/órás sebességgel mérték be, ami 135-tel haladja meg a megengedett maximális értéket.

235km/h –#Hwy401/Leslie Street- Driver stopped by #TorontoOPP and charged with #StuntDriving, Dangerous driving, #ImpairedDriving, 80 plus. #90DayLicenceSuspension #14DayVehicleImpound pic.twitter.com/H6UwC46IYa

— OPP Highway Safety Division (@OPP_HSD) April 10, 2023