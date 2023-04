Azt állítja Wisconsin államában egy férfi, hogy családjával együtt el kellett költöznie a milwaukee-i házából, az ugyanis 2021 óta lakhatatlan állapotban van, és felújítás alatt áll, miután belecsapódott egy autó.

Hogy azóta történt-e újabb incidens, nem derült ki, de az biztos, hogy két évvel ezelőtt már a tizenhetedik autó okozott felfordulást a családi háznál.

Junious Merriweather és családjának kálváriája már nem először téma a sajtóban, miután 2019-ben egy halálos baleset is történt az udvarukban. Akkor a ház körüli térfigyelő kamerák is rögzítették, ahogy egy autó berepült a kertbe, és az ütközés hatására még az első szélvédő is kitört, annak darabjai pedig a bejárati ajtót és környékét terítették be.

Merriweather a TMJ4 Newsnak elmondta, hogy hét év alatt összesen 17 autó csapódott a kertjükbe vagy a házukba; az utolsó eset után mondta azt, hogy elég. „Soha nem akartam elhagyni az otthonomat, ott akartam maradni. Szerettem azt a házat, és nagyon jó állapotba tudtam pofozni. Szerettünk ott élni a feleségemmel, de muszáj volt elköltöznünk” – nyilatkozta a férfi.

Junious Merriweather’s house at 76th and Stark is currently considered uninhabitable until the repair work is finished after a car slammed into it in 2021.https://t.co/KvbwzPL26O

— TMJ4 News (@tmj4) March 31, 2023