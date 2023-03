Az 1999-ben bemutatott Renault Thalia sokaknak adott Magyarországon is lehetőséget az új családi autó vásárlására. Az 510 literes csomagtartóra mindenkinek tátva maradt a szája, miközben az autó méretei nagyon barátságosak. A Törökországban készült Thalia még ma is rendszeres résztvevője az utcaképnek, miközben a frissítés előttiek már elérték, vagy túl is lépték a 20 éves kort.

Még komoly darabszámban akadnak belőle eladó darabok, és a legtöbb inkább közelebb van az 500 ezres kategóriához, mint messzebb. Ennyi pénzért a csúcsmobilokat gyártó márkák komolyabb modelljeit mérik, amelyek lehet hogy tudnak százszoros zoom funkcióval legyet fotózni a pusztában, de a magabiztos guruláshoz mégiscsak egy Renault Thalia kell.

De vajon mennyit fogyaszt egy ilyen igazi, magyar igavonó? A Teletank adásából kiderül.