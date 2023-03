Szokatlan látvány fogadta csütörtök délután a dél-koreai autósokat, miután csütörtök délután megszökött egy zebra a szöuli állatkertből – számolt be a hírről a BBC. A fiatal hím állat ugyanis mintegy három órán át kóricált szabadon, így arról is készültek felvételek, ahogyan a forgalmas úttesten, az autók között üget.

Videos and pictures emerging of a zebra on the loose in the streets of Seoul today pic.twitter.com/UntZ4uRbvu

— Hyunsu Yim (@hyunsuinseoul) March 23, 2023