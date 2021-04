Egy piros lámpán áthajtó Peugeot nyomába eredtek a leicestershire-i rendőrök Loughborough városában Nagypéntek este. Nem sokkal később sikerült is elkapni a szabályszegő autóst, ám a felelősségre vonás során más probléma is akadt.

A rendőrök ugyanis meglátták, hogy az autó csomagterében egy méretes juh is utazik. Természetesen ez egyáltalán nem szabályos ebben a formában. Amellett, hogy az autón nem volt műszaki és biztosítás, a sofőr nem is tudta igazolni az állat eredetét, így még azt is lefoglalták.

A bűnüldözőket igencsak meglepte, amit találtak az autóban, de ilyesmiért nem kell messzire menni: Magyarországon is előfordulnak hasonló esetek.