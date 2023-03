Alkalmi vétel: menj csendben az utolsó utadra!

Nehéz elfelejteni azt a brazil férfit, aki alig pár hónappal ezelőtt megrendezte a saját halálát, hogy megtudja, hányan mennének el a temetésre. Nos, ha nem ilyen morbid megoldást választva, de itt az újabb lehetőség, hogy csendben, gyakorlatilag észrevétlenül távozzunk az élők sorából.

Korábban már írtunk arról, hogy a halottaskocsik szerepében megszokott, hétköznapi autók jelennek meg, és ahogyan a teljes autóiparba, úgy ide is elkezdte begyűrűzni magát a tiszta, zöld jövő. Ennek jegyében a Facebook Marketplace-en egy elektromos halottaskocsit hirdettek meg, aminek alapját egy 2011-es évjáratú Nissan Leaf adja, és garantáltan csendes lesz vele az utolsó út.

A hirdetést az angliai St. Albansből adták fel, a Leaf pedig kívül-belül egyaránt rendhagyó, egyben nyomasztó látványt nyújt. Az utasoldali ajtókat óriási ablakokra cserélték, míg az utastérben mindössze egy-egy első, illetve hátsó ülés maradt, mivel valahol a koporsónak és a tartósíneknek is helyet kell szorítani. Ebben a Nissanban így csak átlósan fér el a koporsó, és a méretbéli korlátozottság magyarázatot ad arra, miért nem használnak ferdehátú modelleket erre a célra, igaz, volt, hogy drasztikusabb eszközökkel ezt is megoldották.

20 ezer fontért, átszámítva több mint 9 millió forintért hirdetik a rendhagyó Leafet, ami lényegesen drágább a hasonló korú, hagyományos példányokhoz viszonyítva, mivel azokat negyedáron árulják. Igaz, az átalakítások mellett amiatt is ritka, hogy kevesebb mint 18 ezer kilométert tettek meg vele.

A Nissan Leaf 2011-ben mutatkozott be a porondon, amit hat évvel később, 2017-ben követett a második generációs modell. A ferdehátú családi autóból tavaly februárig több mint félmillió példányt adtak el világszerte, igaz, az első generációs darabok hatótávolsága meglehetősen csekély volt: egy töltéssel a legjobb esetben is csak 175 kilométert tett meg, az újabbak viszont akár 364 kilométer megtételére is képesek. (A Vezess a Leaf mindkét generációját kipróbálta: a típus első generációjáról teszt itt, a másodikéról pedig itt olvasható.)

Persze, a Leaf életkora mellett az is bizonyítja, hogy az elektromos halottaskocsival nem a spanyol viaszt találták fel, hogy Európában már van olyan temetkezési vállalkozás, mely átalakított Ford Mustang Mach-E-kkel látja el ezt a feladatot: