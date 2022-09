Szürreálisan megnyújtották ezt a Peugeot-t, mindenki messziről kerülné

A halottaskocsik jelenléte önmagában egy szokatlan, nyomasztó jelenség, ezt pedig csak tovább fokozza, ha amúgy teljesen hétköznapi autók jelennek meg ebben a szerepben. Argentínában különösen bizarr eredményt szült, hogy egy Peugeot 208 átalakítására esett a választás, a körülményes folyamatot pedig a Carrozados Rosano vezényelte le. Ugyanakkor egyáltalán nem volt ez új kihívás a córdobai csapatnak, hiszen az előző generációs 208-asból is faragták már halottaskocsit.

Elülső része, vagyis a lökhárító, a fényszórók, a hűtőrács, az első sárvédők és ajtók is az eredeti modellről származnak. Hátrafelé viszont szembetűnő a változás, kezdve a tetővel, még ha – némileg furcsa módon – a hátsó lökhárító és a hátsó lámpák teljesen gyáriak. Különösebb jóstehetség nélkül megállapítható, hogy az eredeti műszaki paraméterek, azaz a 2,5 méter körüli tengelytáv és a 4 méteres hosszúság is érvényét vesztette. A Carscoops cikke szerint a leghosszabb Peugeot-modelleknél, vagyis a 408-as crossovernél, az 508-as szedánnál és az 5008-as SUV-nál is jobban megnyúlt a 208-as.

Megszokott vonásaival együtt ötajtós jellegét is elveszítette a franciák fürge ferdehátúja, ugyanis a hátsó ajtók indokolatlanná váltak, mivel a koporsót hátulról helyezik be az autóba. A hátsó részen rozsdamentes acélkeret kapott helyet, ami az adott koporsó méretéhez igazítható, a LED-világítás és a Napa-bőr pedig már-már luxushatást kelt.

Mivel a halottaskocsis iparág nem a féktelen száguldozásról szól, a motorikus kérdéseket nem gondolták túl: az alap, 1,2 literes benzinmotor került a gépháztető alá, melyet a Stellantis-konszern számos modelljében alkalmaznak – a teljesítménye 82 lóerő, a maximális forgatónyomaték pedig, amit képes leadni, 113 Nm.

Bár nem derül ki, mennyibe került a Peugeot 208 halottaskocsivá alakítása, feltételezhetően a vállalat a megfizethetőség miatt szavazott bizalmat az „oroszlános” ferdehátúnak.