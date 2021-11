Egész életünket végig kísérik az autók, már születésünktől kapcsolatba kerülünk velük, és még a halálunk után is előfordul, hogy visznek még bennük egy utolsó kört. November másodikán van halottak napja, így valószínűleg mostanában többen mennek temetőkbe, mint év közben. Ahol bármikor szembe jöhet egy halottszállító autó. Mint például ez az 1993-as évjáratú, W124-es Mercedes alapokra épült pompakocsi. Kipróbáltuk, hogy neked ne kelljen.

Szemből nem lehet észrevenni rajta, hogy ez nem egy polgári Mercedes

Irgalmatlan hosszú Mercedes parkol az épület mellett, ami az első ajtó végéig, vagy pont szemből nézve, nem is annyira különbözik egy átlagos W124-től, csak oldalról és hátulról látszik rajta, hogy spéci, különleges célra épült járművel van dolgunk: egy halottszállítóval. Az elegáns, sötét kasztnin hangsúlyos króm csík fut végig, a tetején is apró, koszorúk, csokrok rögzítésére használt kiegészítők sorakoznak, és kétoldalt hatalmas, fóliával borított ablakok ásítanak sötéten. A hosszított, közel 2 tonnás autó ma csak arra vár, hogy elautózzunk vele egy közeli temetőhöz.

Milyen vezetni?

Először is elég furcsa odalépni egy halottszállító autóhoz és beülni a kormány mögé. Aki nap, mint nap ezt csinálja, annak valószínűleg semmi gyomortájéki nyomasztó érzés nem kíséri a beszállást, de nekem még szokni kell a helyzetet. Aztán bent jön a következő kellemetlenség, 190 centivel nem különösebben kényelmes a vezetőülés, ugyanis nem lehet rendesen hátratolni, fix elválasztó fal van a vezető háta mögött, illetve a pótkerék és egyéb munkaeszközök is itt, az ülés háta mögött utaznak. A következő zavaró dolog, hogy a belső tükörbe nézve, a fóliázott üveget túl csak egy kongó rakteret látok magam mögött, ami olyan hosszú, akár egy folyosó.

Szóval maradnak a külső tükrök, de persze is számolni kell azzal, hogy irgalmatlanul hosszú az autó. Viszonyítási pontnak azonban megfelel a kocsi két szélén végigfutó króm díszcsík, ami majdnem teljesen végig is ér. Ha ehhez hozzá adsz fejben még úgy 30 centit, akkor már tudod is, hol végződik az extra hosszú Merci. A rettenetesen nagy tengelytáv ellenére a halottszállító Mercedes-szel remekül lehet lavírozni szűk helyeken is, a fordulóköre egyáltalán nem vészes. Ez a hátsókerék-hajtás egyik előnye, az ilyen autók az első, hajtás nélküli, kormányzott kerekei sokkal jobban kifordíthatóak, mint egy elsőkerék-hajtású autóban.

Bár logikusnak tűnik, hogy automata váltóval szereljék fel a hasonló felhasználású autókat – a szertartásnál jellemzően lassú lépésben haladnak vele a gyászolók előtt – ez a Mercedes mégis ötfokozatú kézi váltós. Mivel az egyes fokozat még alapjáraton ketyegve is túl gyors lenne ahhoz, hogy sétálva tudják tartani a tempót az autóval, így kúszó fokozat is van benne, ezt egy a vezető lábterében elhelyezett, külön karral lehet kapcsolni. Berendezése ettől eltekintve teljesen átlagautós, ha valaki nem néz hátra, akkor pont olyan, mint bármelyik W124-es belseje.

A hátsó rész üvegezett, van díszvilágítása, és függönye is, a karosszéria oldalára, a tetőbe épített rögzítőfülekre csokrokat, koszorúkat is lehet akasztani. A raktér belső borítása krómacél, ez a felület ellenáll a durva vegyszerek hatásának is, hiszen gyakran kell fertőtleníteni az autó hátsó részét. Elméletileg közúton csak lefüggönyözött hátsó részel közlekedhet egy halottszállító autó, de a zárt felépítmény, és a sötét, a belátást megakadályozó fólia is elfogadott.

A 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet ezt írja a halottak szállítására alkalmas járművekkel kapcsolatban:

44. § (1) * Az elhunytat erre a célra kialakított és rendszeresített, zárt közúti halottszállító járművel szabad szállítani. A rakodótérben szállítható halottak számát a forgalmi engedélyben rögzíteni kell.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott halottszállító járművet – kivéve, ha erre a célra gyártották – belülről résmentes, fertőtleníthető fém vagy műanyag lemezzel kell bélelni, jól zárható ajtóval ellátni, és a koporsó (hordágy) rögzítésére alkalmassá kell tenni.

(3) Helyi vagy temetőn belüli szállítás céljára lovasfogat is használható.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott halottszállító járművet vagy lovasfogatot csak a holttest és az eltemetés (elhamvasztás) kellékének szállítására szabad használni.

(5) * Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a halottszállításra az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

45. § (1) * Halottszállító járművel várakozni csak a szállítási feladat ellátásához szükséges ideig szabad

a) halott szállítása közben közterületen (közúton), vagy

b) egészségügyi intézmény területén.

(2) *

(3) Fertőző betegségben elhalt szállítása után a kocsit azonnal, egyébként havonta fertőtleníteni kell, amelyről naplót kell vezetni. A napló tartalmazza a fertőtlenítés időpontjára, helyére és a fertőtlenítés módjára vonatkozó adatokat.

A fentiekből lényeges, hogy elhunytat csak erre a célra kialakított járműben szabad szállítani, ami közterületen nem tárolható, csak zárt telephelyen, és havonta fertőtleníteni kell a járművet – fertőző betegségben elhunyt szállítása után azonnal – és erről naplót kell vezetni.

Mire használják?

Ez az autó nem kifejezetten pompakocsi üzemmódban dolgozik, sőt, nincs is állandó, fix feladata, sokkal inkább jokerként üzemel. Ha hirtelen sok a munka, és párhuzamosan több temetés is zajlana, amihez kell még autó, akkor előveszik. Emellett a halottak különféle intézmények – kórház, hűtőkamra, hamvasztó, temető – közötti szállítására is bevethető, de különféle, a temetéshez szükséges eszközök, kiegészítők szállítására és urnás temetésekhez is megfelel. Koporsót viszont ritkán visznek vele temetésnél, Gyöngyös környékén a jellemzően kisebb temetőkben csak rövid távok vannak, ezekben inkább kézi erővel viszik a ravatalozótól a sírig a koporsót, illetve a koszorúkat, virágcsokrokat.

Mire jó egy halottszállító kocsi?

A kipróbált pompakocsi – ez azért már barátságosabban hangzik, mint a halott szállító autó – pont eladó, mi is úgy találtuk egy apróhirdetési oldalon. De mire lehet használni egy halottszállító autót? Leginkább arra, amire gyártották: elhunytakat szállítani vele a kórházból, vagy a halál helyéről a hűtőházba, hamvasztóba, temetőbe. Így egy ilyen speciális célra készült autó eladása sem egyszerű, mert szinte kizárólag csak szakmán belüli vevőnek lehet értékesíteni. Persze előfordulnak kivételek: akik nem tartják morbidnak, hogy miben hálnak, azok lakóautót is építhetnek egy hasonló járgányból. Mint ahogy ez a házaspár is tette:

Az alap ideális a célra, nagy tengelytáv, komoly belmagasság, és általában szerény futásteljesítmény jellemző ezekre az autókra, széthajtani se nagyon szokták a halottszállítót. Persze ezt is lehet tovább fokozni azzal, ha megtartod a koporsót, sőt, ha abból látványkonyhát kanyarítasz a kocsid hátuljába:

De akár azt is kipróbálhatod, hogy el tudod-e rakni keresztbe a halottaskocsid.