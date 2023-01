Jakutföld a fagy valódi birodalma, ezen a területen átlagosnak számít a -40 Celsius-fokos hőmérséklet a téli hónapokban (a leghidegebb téli hőmérséklet a keleti hegyláncokban −65 fok is is lehet). Az idei tél sem más, mint a többi, éjszaka jelenleg is eléri a -50 Celsius-fokot a hőmérő.

Az extrém körülmények extrém felkészülést, és eszközöket igényelnek, és úgy tűnik, egyes kamionok nem kaptak megfelelő gumikat erre a pokoli hidegre. A friss felvételeken jól látszik, hogy kopogósra, üvegszerűre fagytak a teherautók abroncsai, szó szerint lefordultak a felniről, és hosszú törések jelentek meg az oldalfalaikon.

Mivel mindegyik gumit érinti, így a továbbhaladás lehetetlen, a sofőrnek ebben a kegyetlen hidegben kell megvárnia a segítség érkezését.

Ilyen rendkívüli hidegben érdekes dolgok történhetnek, ezen a benzinkúton például a töltőoszlop csöve fagyott meg. Mintha csak egy bűvésztrükk eredményét látnánk.