A világ számos pontján, többek között az Egyesült Államokban is komoly fejfájást okoznak a hatóságoknak az illegális, rendszerint utcán rendezett versenyek, mivel egyetlen óvatlan pillanat is elég ahhoz, hogy balesettel végződjenek. A coloradói rendőrség már hónapokkal ezelőtt kampányt indított, melyben jelezte, ezentúl szigorúbban fogják venni az erre vonatkozó rendeleteket.

Noha egy-egy ilyen eseményen sokszor 800 autó is összegyűlik a parkolóban, úgy tűnik, nem mindenkihez jutott el az üzenet, ahogyan az sem, hogy az erről szóló, többek között a gumiégetésre, a fánkozásra és a driftelésre is kiterjedő rendeletet fél éve el is fogadták. Ez lehetőséget ad arra, hogy a hatóságok az alapján minősíthessék az autókat, hogy veszélyezteti-e a közegészségét, -biztonságot és -jólétet, ha a járművezető tovább használja.

Amennyiben valóban gyakorlatilag közveszélyesnek ítélik az adott járművet, azt le is foglalhatják, méghozzá előzetes értesítés nélkül, akár egy évre.

Nos, a rendelet első áldozatául egy Chevrolet Camaro tulajdonosa esett, aki utcai versenyben vett részt egy Wheat Ridge-i üzlet parkolójában, még szeptemberben. A rendőrség közleménye szerint a járművek „nagy sebességgel menekülőre fogták”, amint megpróbáltak közbeavatkozni. A forgalom megállításakor azonban olajra lépett az ominózus sofőr.

A rendőrkapitányság azt írja, a nő valószínűleg azt hitte, hogy megússza az esetet, azzal azonban nem számolt, hogy megszerezhetik a rendszámát. Márpedig ezzel az információval a birtokukban már lépéselőnyben voltak az egyenruhások, akik december 11-én, vasárnap be is csöngettek a nő házába, majd lefoglalták a Camarót. Ugyanakkor hozzátették, nem biztos, hogy hosszabb távon tartható lesz az intézkedés, de bíznak benne, hogy elrettentő hatással bír majd.

A szóban forgó Camaro mint típus történelme 1966-ig nyúlik vissza, ám néhány éves szünetet követően, 2010-ben kezdték el újra gyártani az amerikai izomautót. 2016 óta készül a kupé-, illetve kabriókivitelben gyártott Camaro hatodik generációja, mely az első évében Év autója díjat nyert. Három alapmotorral szerelik: a 2,0 literes, soros négyhengeres teljesítménye 279, a 3,6 literes V6-osé 340, míg az SS-re jellemző, 6,2 literes V8-asé 461 lóerő. Ezeknél is erősebb a ZL1, amelynek az alapját a Corvette Z06 adja, mindemellett 659 lóerős.