A közösségi oldalakon jól szervezett autós találkozók már nem parkolóban zajló beszélgetések az Egyesült Államok nagyvárosaiban. Az összegyűlt tömeg utcákat, kereszteződéseket foglal el, ahol kezdetét veszi az őrület. A hömpölygő tömeg videókat készít, az autósok pedig vérmérséklet szerint gumit égetnek, versenyeznek, néha ablakból kilógó utasokkal.

A jelenség évek óta zajlik, és gyakran a rendőrök érkezése vet véget a bulinak. Csakhogy az utóbbi időszakban már lőfegyverek is előkerültek, és Los Angelesben keményebb fellépés mellett döntött a helyi hatóság.

Az augusztus 19-21-i hétvégén is nagy pörgésre készültek az utcafoglaló autósok, de a rendőrség hamar lefújta a bulikat. Hat embert letartóztattak, 82 gyanúsított ellen vádat emeltek, és 34 járművet foglaltak le. Az egyik letartóztatott személyt gyilkossági kísérlet miatt, egy másikat pedig töltött lőfegyver birtoklása okán vitték be.

On Friday and Saturday, the LAPD joined multiple police agencies from Southern California to combat and disrupt a growing and dangerous problem: street racing and takeovers. pic.twitter.com/E1GxxZxiJx