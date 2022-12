A karácsonyhoz közeledve betelt a pohár valakinél az angliai Derbyshire egyik kisvárosában azok után, hogy a vízelvezető csatornát javító munkások fél éve úgy vonultak le a helyszínről, hogy az úton maradt egy tátongó lyuk. A kátyút nem tömték be azóta sem, csak négy piros kordont hagytak az út szélén, bekerítve vele az autósok számára veszélyes területet.

Ebből lett elege az ismeretlennek, aki poénból, vagy már csak kínjában úgy döntött, utcájuk “díszét” ünnepi hangulatúvá varázsolja. A lyukba egy korrekt kis karácsonyfát állítottak egyik éjjel, a kordonokat pedig csillogó boával tekerték be.

