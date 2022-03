Aligha kell bárkinek is bemutatnunk a még lovaggá is ütött Rod Stewartot slágereinek köszönhetően. A 77 éves énekesről azt azonban már kevesebben tudják, hogy imádja a modellvasutakat, de a jó autókat sem veti meg: az elmúlt évtizedekben számos legendás járgánnyal látták őt a brit bulvárlapok munkatársai: volt köztük például Lamborghini Miura is, az 1980-as években egy alkalommal pedig Hollywoodban el is lopták tőle Porschéjét. A rabló azonban nem tudta beindítani a kocsit, ám fegyverének csövével meggyőzte az énekest, hogy beindítsa neki a Turbo Carrerát.

Az utóbbi időben Stewart Ferrarikkal jár. Pontosan nem ismert, mit tart garázsában, de legutoljára egy fehér színű F8 Tributo mellett kapta el őt a Daily Mail. A maranellói sportkocsikat azonban nem tudja nyugodtan vezetni otthona környékén, az angliai Essexben. Az utak ugyanis borzasztó állapotban vannak, erről pedig nem más, mint az énekes számolt be Instagram-oldalán.

Stewart azonban nem rest, és ahelyett, hogy ölbe tett kézzel csak várná a megoldást, lapátot fogott, és beállt a munkások közé, akik a méretes kátyúk eltüntetésén dolgoznak. “Helyrehozom az utat, ahol élek, mert senki nem foglalkozik vele” – fakadt ki fényvisszaverő mellényben, lapátolás közben a sztár. “Ilyen ez már évek óta. Az emberek szétverik az autóikat itt, egy nap egy mentőt láttam defektes gumival. A Ferrarimmal nem lehet itt egyáltalán áthajtani, szóval a fiúkkal úgy gondoltuk, hogy mi magunk megcsináljuk” – ütötte el egy poénnal a helyzetet az énekes.