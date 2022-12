A karácsonyt abszolút lehet a legek ünnepének nevezni, ilyenkor gyakorlatilag a fél világ ünneplőbe öltözteti szívét és környezetét. Épp ezért számos Guinness-rekord is köthető az időszakhoz, ezekből hoztunk el nektek ötöt.

1950 decemberében Seattle városában, a Northgate Shopping Center előtt egy 67,36 méter magas duglászfenyőt állítottak ki és díszítettek fel. Ennél magasabb karácsonyfát azóta sem látott a világ.

2019-ben a spanyolországi Marbellán lehetett megtekinteni a világ legdrágább karácsonyfáját, értékét a díszek emelték egészen 15,4 millió dollárig, akkoriban 4,6 milliárd forintig.

Tavaly december óta az Egyesült Királyságban élő Sylvia Pope a cím büszke tulajdonosa. Nála egész évben karácsony van, ugyanis 1760 darabos gyűjteményét folyamatosan meg lehet tekinteni Swansea városában.

Welsh woman Sylvia Pope, known as ‘Nana Baubles’, has broken a world record for the largest Christmas ornament collection pic.twitter.com/U5mBv3Gwvv

Valószínűleg nem a fenti hölgytől kért kölcsön díszeket Sam Homewood, amikor beállította a leggyorsabb karácsonyfa-díszítés csúcsát 2018-ban. 34,52 másodperc alatt mondjuk nem sikerült túl szép fát összehoznia, de a Guinness Világrekordok hitelesítette az új, máig fennálló csúcsot.

The fastest time to decorate a Christmas tree is 34.52 sec, and was achieved by Sam Homewood (UK) on the set of Scrambled! #OTD in 2018. pic.twitter.com/FyCNoDLzcH

A 2018-ban megjelent A Grincs tartja ezt a rekordot, mely 2018. november 8. és 2020. december 25. között több mint 514 millió dolláros (201 milliárd forintos) bevételt termelt. Itt nemcsak a mozis megjelenéseket vették figyelembe, hanem a DVD-ktől kezdve az ajándéktárgyakon át mindent. A film egyébként az idei ünnepek alatt is fut egy-két magyarországi moziban, azaz lehetne még frissíteni a hivatalos adatokat.

When you realize it’s another two days until the week is over. At least you can watch @grinchmovie in 4K. #TheGrinch is available now: https://t.co/M6Yqi5l3AK pic.twitter.com/zX9R1KIPRN

— VuduFans (@VuduFans) January 23, 2019