Bármennyire furcsán hangzik, az, hogy Porschéből traktor is készült, egyáltalán nem újdonság, hiszen az előző évszázadban a stuttgarti gyártó mezőgazdasági gépekkel is foglalkozott – így 1956 és 1963 között több mint 125 ezer traktor hagyta el a gyártósort a Friedrichshafen-Manzell üzemben.

A traktorrá alakított Volkswagen Bogár azonban már rendkívülibb dobásnak számít. Természetesen házi barkácsolás eredményéről van szó, az alapot a Porsche traktorja adta, de feldobták néhány, a Bogárról származó karosszériaelemmel. A CataWiki árverési oldalán megjelent leírásból az is kiderül, hogy a dízelmotor is eredeti, azaz az 1962-ben készült négyhengeres, 25 lóerős hajtás csattog a karosszéria alatt.

A képre kattintva galéria nyílik:

Ilyen nincs, de mégis van: Bogárból készült traktor 1 /9 Fotó megosztása: 2 /9 Fotó megosztása: 3 /9 Fotó megosztása: 5 /9 Fotó megosztása: 6 /9 Fotó megosztása: 7 /9 Fotó megosztása: 9 /9 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az egyedi traktor a sárvédőket, a fényszórókat, illetve a lökhárítókat „kölcsönözte” a Bogártól, ám a motorháztető már nem illeszkedik annyira tökéletesen a koncepcióba. Ám erre is találtak megoldást: a kipufogót nemes egyszerűséggel kivezettek azon keresztül.

A belteret – már ha egy teljesen nyitott traktornál beszélhetünk ilyenről – is a Bogár ihlette, mint azt a kétszemélyes üléssor, a napellenzők és a kormány is mutatja.

Ugyanakkor a kivitelezés bőven hagy kívánnivalót maga után, bármilyen zseniális mostani formájában is, hiszen a „kiegészítő” alkatrészek egyáltalán nem korszerűek: a hátsó lámpák és a kormánykerék is későbbi évjáratú Bogárból való, mint arra a Carscoops is rámutatott.

Jelenleg Hollandia egyik falujában, Langeveenben található a „megbogarasodott” traktor, amire még több mint nyolc napig lehet licitálni. Jelen sorok írásakor 17,5 ezer euró a legmagasabb kínált összeg, ami több mint 7 millió forintnak felel meg – egy szakértő szerint a leütési ár ennek majdnem a háromszorosa, 45-49 ezer euró (18,5-20,1 millió forint) is lehet.

Bogárból persze már sok más, kifejezetten „bogaras” szerkezet készült, mint például tricikli, szörnyautó vagy lakóautó.