Triciklit csináltak egy Bogárból, keresztezték egy Focusszal, bizarr lett az eredmény

Kevesen engedhetik meg maguknak a limitált szériás vagy egyedi járműveket, éppen ezért egyre sokszínűbb iparág lesz a karosszériaépítés. Vannak, akik jókora bátorsággal vágnak bele egy-egy ilyen projektbe, és sokszor különböző modellekből próbálnak egyet összerakni. Ennek megfelelően az eredmény finoman szólva is megosztó ilyenkor, és erre „jó” példa a Volkswagen Bogár és a Ford Focus szerelemgyereke, három keréken, aminek a Facebook Marketplace-en próbálnak gazdát találni.

A szokványosnak semmiképpen sem mondható tricikli 2019-ben készült, melynek alapját egy 2003-as bogárhátú Volkswagen adta. A kivitelező nemes egyszerűséggel levágta az autó hátsó részét, a hátsó tengelyt pedig egyetlen, csővázra szerelt kerékre cserélte. A művelethez egy pick-up alkatrészeit is felhasználta, a kipufogó pedig függőlegesen kapott helyet.

Mindössze a tükrök, az ajtókilincsek, az első szélvédő dőlésszöge, valamint az ötküllős felniken található VW-embléma maradt meg a Bogárból, minden más gyökeres változáson esett át. Az ajtókat teljesen átformázták és feketére festették, a tetőt pedig egyedi panelekből rakták össze, ügyelve arra, hogy több fény jusson a kétülésesre zsugorított utastérbe. Ami pedig a belteret illeti, a csontokkal díszített kormánykereket és sebességváltót leszámítva többnyire érintetlen maradt. Ugyanakkor az ülések narancssárga kárpitozást kaptak, összhangba hozva azokat a karosszéria egyes elemeivel.

Elölre pedig egy ráncfelvarrott, harmadik generációs Ford Focus „arcát” helyezték fel, beleértve a fényszórókat, az első lökhárítót és sárvédőket, illetve a motorháztetőt. Ebben is van azonban egy csavar, ugyanis a motorháztető a lökhárítóval és a sárvédők egy részével együtt nyílik fel. A kerékíveknél sajnos kiütközik, mi a rákfenéje annak, ha különböző autók alkatrészeit próbálják meg becsúfolni egy koncepcióba, ugyanis az elem több pontosan sem illeszkedik megfelelően a kerekekhez.

A fura szerkezetet a Volkswagen négyhengeres, 1,9 literes TDI-motorja hajtja, 100 lóerős teljesítménnyel és 240 Nm-es forgatónyomatékkal – legalábbis a 2000-es évek elején ez volt a helyzet, amikor a mai viszonyokhoz képest sokkal engedékenyebbek voltak a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírásokat. Beépítése előtt teljes felújításon esett át a motor: új vízpumpát, termosztátot, vezérműszíjat és tömlőket kapott. Az átalakítás óta több mint 16 ezer kilométert tettek meg a Bogár-Focusszal, a korábbi futásteljesítmények egyik típus esetében sem ismertek.

Eddigi tulajdonosa szerint is tavaszi, nyári és őszi jármű született, amit nagyon gazdaságosnak és megbízhatónak tart a dízelmotor miatt. Elmondása szerint autópályán is gond nélkül megy 120-130 km/órás sebességgel, sőt, a tempomat segítségével még szabályozni is tudja. Kizárólag az ablakok hiánya jelent hátrányt nagyobb tempónál.

Eddig az Egyesült Államokban, azon belül is egy dél-karolinai településen várta a VW-tricikli, hogy új életet kezdhessen. Az egyedi autóért 7500 dollárt, átszámítva közel 2,6 millió forintot kértek, és valaki meg is adta érte.