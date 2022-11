Miután a Toyota C-HR műszerfalán több hibajelzés is kigyulladt, egy brit autós lelkiismeretesen a szervizbe vitte járművét, a Londontól bő egy órányira fekvő Henly-on Thames-ben található műhelyben azonban elég rendhagyó felfedezést tettek a szerelők.

A Hoffmann’s Toyota-márkaszervizében a kompakt SUV-n két szerelő, a veterán David Hoskins, valamint fiatalabb kollégája, Joe Tomczyk dolgozott. A motorháztető felnyitása után rögtön feltűntek nekik a harapás-, rágásnyomok, ezért egér- vagy patkánykárra gyanakodtak.

„Ilyet még nem láttam. A rágásnyomok láttán rögtön szóltam a tulajdonosnak, hogy itt fogjuk tartani az autót pár napra. A diagnosztika során eltávolítottuk az elemeket, a hangszigetelő teljesen szét volt szedve. David valami mocorgást hallott, és miután kiszedtük a bal lámpát és eltávolítottuk a lökhárítót, egy élő nyulacskát találtunk” – idézte fel Tomczyk, aki a fotókat is készítette az apróvadról.

„Onnan bámult ránk. Egereket, patkányokat találunk néha, de ez volt az első élő nyulunk, legalábbis az első élő nyúl. Alulról mászhatott be, aztán beszorult. Biztosan elég meleg volt ott, de legalább nem zúzta össze a mechanika” – folytatta.

A szerelők a nyuszi kiszabadítása után azt egy dobozba tették, és a henley-i állatorvosi központba vitték. Alapvetően nem esett baja, így a nyulat azóta már vissza is engedték a természetbe.

A nyúl valóban ritka fogás, de az egyéb, kisebb rágcsálók, azaz a feljebb is említett egerek, patkányok és igen sokszor a mókusok tényleg gyakran okoznak gondokat. Utóbbiak nem is feltétlenül a rágással, sokkal inkább a raktározással, a szerelők nem egyszer találkoztak már csonthéjasokkal, magokkal rogyásig pakolt motorterekkel.

Sajnos a házi macskák is szívesen bújnak autók alá, néha még autókba is, aki úgy véli, lakóhelyén van erre reális esély, indulás előtt inkább kukkantson be a jármű alá, esetleg a motortérbe – mind az állat, mind a gépkocsi és annak tulajdonosának érdekében.