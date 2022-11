Három dolog biztos a mai világban: a halál, a rendőr és az adó – negyediknek pedig nyugodtan idevehetnénk a Tesla folytonos ígérgetését. Még akkor is, ha minden jel arra utal, hogy Elon Muskék elektromos kamionjából, a Semiből az elsőt már idén leszállítják:

Ennek megfelelően új időpontot kapott a 2019-ben bemutatott, majd 2021-re, később 2022-re ígért Tesla Cybertruck: a Reuters két tűzközeli forrásból is úgy tudja, 2023 végén kezdődhet a sorozatgyártás. „Már az utolsó körben vagyunk a Cybertruckkal” – nyilatkozta korábban egy konferenciahívás keretein belül Musk.

Ez azt jelenti, hogy bevételt először csak 2024 első negyedévében várhat szögletes formájú modelljétől a Tesla, ezzel együtt még egy évet kell várniuk a leendő vevőknek is, akik adott esetben már a 100 dolláros foglalót is befizették. Holott nagyjából semmit sem tudni az új típusról: az árához hasonlóan a szériaváltozat sem látott napvilágot, ahogyan például az áramellátásáról sem derült ki semmi. (Igaz, 2019-ben még 40 ezer dollár körüli indulóárat jósolt a Tesla, de azóta a többi modell is jelentősen drágult.)

Nem érdemes kőbe vésni a 2023. végi megjelenést sem, mert ami az áramellátást illeti, némi bizonytalanság vezethet további csúszáshoz: az ellátási problémák miatt ugyanis nem sikerült megoldani az akkumulátorok házon belüli gyártását, így lehetséges, hogy a tervezett, 4680-as cellájú helyett mégis a hagyományos, 2170-es cellájú áramforrást kell behelyezni a Cybertruckba, ami áttervezést igényel az energiaellátás szempontjából.

A terveit a szokottnál is rugalmasabban kezelő Teslát épp a hetekben fricskázta meg a Semi kapcsán a Renault, mely egy reklámfilmben finoman jelezték, hogy hangzatos bejelentések helyett inkább csak falják a kilométereket: