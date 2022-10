A forgalomfigyelő kamerák rögzítették, ahogyan a chilei autópályán, a főváros Santiago közelében a rendőrök üldöznek egy bandát, mely kirabolt egy játéktermet.

Több rendőrautó is a bűnözők nyomában volt, majd egy váratlan pillanatban a kék Chevrolet Sail ablakán kihajítottak egy táskányi pénzt. Azon az egyik rendőrautó az üldözés hevében áthajtott a táskán, aminek hatására chilei bankjegyek borították be az úttestet.

Ezután megállították a forgalmat az háromsávos sztrádán, a rendőrök pedig nekiláttak a szétszóródott pénz összegyűjtésének, ám annak egy részét elfújta a szél, illetve az arra járó bámészkodók is „segítettek”.

Epic chase in #Santiago, #Chile. The robbers drove away from the police and threw a bag of money on the road.

As it turns out, this was a good idea. Some of the police stopped to collect money. pic.twitter.com/ZoGS091Ile

— NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2022