Filmbe illő jelenet zajlott le az I-5-ös autópályán, Kaliforniában péntek reggel, aminek főszereplője egy pénzszállító autó volt. Miután egyszer csak kinyílt az ajtaja, szárnyra kaptak a bankjegyek, és dollárezrek szórodtak szét az úton – adta hírül a Sun című bulvárlap a Fox 5 riportja nyomán.

Ennél több nem is kellett a San Diego-i szakaszon közlekedő többi sofőrnek, megálltak, és azonnal elkezdtek szüretelni a pénzeső gyümölcséből. Először a pénzszállító sofőrje is megpróbálta begyűjteni a pénzt, de utána inkább elővette a mobiltelefonját, hogy rögzítse az eseményeket.

Csakhogy az arra járó civilek nyilvánvalóan a törvénnyel ütköztek abban a hitben, hogy az úton, illetve annak mentén elhullajtott bankjegyekből próbáltak zsákmányolni, hiszen az hivatalosan a Szövetségi Betétbiztosítási Társasághoz (FDIC), az adott pénzszállítóhoz, illetve a bankhoz tartozik.

Két személyt le is tartóztattak az ügy kapcsán, akik még az autópályát is eltorlaszolták azért, hogy gondoskodjanak a keresetkiegészítésükről. A hatóságok mindenki mást is, aki gyűjtögetett az útra ömlött pénzből, arra kértek, hogy szolgáltassák vissza azt.

Állítólag a pancélozott jármű a Sectran Security biztonsági szolgálathoz tartozik, melynél már vizsgálják, hogyan nyílhatott ki az ajtó a sztráda kellős közepén.